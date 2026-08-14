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"Mojinos Escozíos" no tocará en Laviana: un miembro de la banda se comprometió a actuar en otra localidad en la misma fecha del festival "Regodón", denuncian los organizadores

Los promotores del festival ya habían adelantado a la banda la mitad de su caché

Los &quot;Mojinos Escozíos&quot; en un concierto en Gijón.

Los "Mojinos Escozíos" en un concierto en Gijón. / Ángel González

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Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Laviana

"Mojinos Escocíos" no estará en el cartel del festival "Regodón Fest", que se celebra la próxima semana en Laviana. Los organizadores explicaron que uno de los componentes del grupo comprometió una actuación en otra localidad el mismo día que debían tocar en Laviana (20 de agosto) sin ponerlo en conocimiento de su representante. El resultado es que la banda ha cancelado el concierto de Laviana.

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Así lo explicaron la productora A Mansalva y la Asociación Llavianeses Pol Descensu. "Como organizadores del Festival Regodón, nos vemos en la obligación de comunicar la cancelación de la actuación de 'Mojinos Escozíos', prevista para el próximo día 20 de agosto, en Pola de Laviana. La actuación fue concertada hace varios meses, mediante la suscripción del pertinente contrato, y la fecha del 20 de agosto forma parte de la programación oficial del Festival Regodón, habiendo sido anunciada, públicamente, por la propia banda, que la incluyó dentro de la gira que está realizando con motivo de su 30 aniversario".

Hace unos días, prosiguieron los organizadores, "Efede Producciones, representante de 'Mojinos Escozíos', comunicó a A Mansalva, responsable de la contratación y producción artística del Festival, la imposibilidad de llevar a cabo la actuación contratada, debido a un compromiso previo adquirido, al margen del representante, por uno de los componentes de la banda".

Los organizadores resaltaron que "tanto A Mansalva como la Asociación Llavianeses Pol Descensu han cumplido, escrupulosamente, con los compromisos adquiridos, hasta el punto de haber adelantado a Mojinos Escozíos el cincuenta por ciento de su caché".

También señalaron que "en reiteradas ocasiones, y sin haber obtenido respuesta alguna al respecto, hemos puesto en conocimiento del representante del grupo la necesidad de emitir un comunicado conjunto, a publicar en sus canales oficiales, página web y redes sociales, en el que se diera cuenta de la realidad de lo sucedido al público, colaboradores e instituciones implicadas". Y añadieron: "Este incumplimiento contractual nos ha obligado a trabajar con un margen de extraordinariamente reducido de tiempo en la búsqueda de una alternativa, así como en la reorganización de todos los aspectos de producción, comunicación y programación asociados a la sustitución de un artista".

Nuevo artista

Los promotores del evento indicaron que "aunque haya sido por causas totalmente ajenas a nuestra voluntad, lamentamos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar, cuando apenas quedan unos días para la celebración del festival. A pesar de estas adversas circunstancias, A Mansalva y la Asociación Llavianeses Pol Descensu están trabajando para garantizar la continuidad de la programación, e incorporar un nuevo artista, que será anunciado en breve, y sustituirá, el próximo 20 de agosto, a 'Mojinos Escozíos'".

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Por último, los organizadores aseguraron que "de forma especial, queremos agradecer la comprensión y el apoyo de nuestro público, así como el trabajo de todas las personas, empresas, profesionales, instituciones y colaboradores que, pese a esta situación sobrevenida, están haciendo posible que el Festival Regodón siga adelante".

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