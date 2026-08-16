El Titánico, de negro y con nuevo escudo para su segunda equipación (que rinde homenaje a los 115 años del club)
La insignia es una fusión de los tres escudos del Titánico de Laviana desde su fundación en 1912 bajo el nombre de Titanic Sport
Son 115 años de historia, lo que le convierte en uno de los clubes más longevos del país. El Real Titánico de Laviana se ha convertido por derecho propio en uno de los emblemas del fútbol asturiano, milite en la categoría que milite. Su camiseta rojiblanca es un icono de los campos de la región, pero cuando los colores coinciden con los del equipo local, la camiseta debe cambiar. La entidad ha presentado la segunda equipación para esta temporada 2026/2027, en la que militará en la Primera Asturfútbol, la antigua Regional Preferente.
Con esta camiseta, el club hace un homenaje a sus 115 años de historia. Para esta efeméride, se sustituirá el escudo habitual del club por una insignia homenaje que se lucirá esta temporada y que se ha diseñado con mucho mimo. Se trata de una fusión de los tres escudos del Titánico de Laviana desde su fundación en 1912 bajo el nombre de Titanic Sport.
La presentación de la camiseta contó con la directiva del club, varios jugadores, y también el alcalde de Laviana Julio García. El Ayuntamiento es uno de sus patrocinadores a través de la marca "Senderos del carbón".
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