Laviana "jira" hacia el Descenso Folklórico: la romería de las fiestas patronales (anticipo del gran festejo fluvial de este sábado) reunió a 4.000 personas

Camisetas de colores con un divertido diseño, vaso con bebida en la mano y complementos como divertidos sombreros, gafas de sol o la bandera de Asturias. Ese era el uniforme por excelencia que llevaron todos los lavianeses que participaron en la multitudinaria jira de las fiestas del Otero, todo un anticipo del Descenso que se celebrará el sábado 22. En un recorrido que comenzó en la plaza del Ayuntamiento y finalizó en el "prau" de La Chalana, varias peñas "desfilaron" en esta romería "rodante", al ritmo de reguetón y músicas alegres, y que reunió a unas 4.000 personas, según indicó la Policía Local.

La celebración volvió a ser todo un éxito. Esta vez fueron ocho peñas las encargadas de poner Laviana "patas arriba" en un día lleno de alegría y de ilusión para todos los lavianeses. Virginia Díaz, miembro la peña "La Bárgana", que cuenta con unos 60 miembros, aseguraba que esto era "una experiencia innovadora, para vivirla todo el día, incluso con nenos. Esto y el Descenso es de lo mejor que hay en Laviana de fiestas". En representación de la peña "Les Llanes", Roberto Sánchez comentaba que "somos un grupo de amigos que venimos todos los años, somos en torno a 90. Somos todos conocidos y vinimos a pasarlo bien. Es verdad que hay peñas muy masificadas, pero nosotros somos todos conocidos".

Virginia Díaz, de la peña "La Bárgana", junto a su familia. / Lucía Hernández

Uno de esos casos de peñas "masificadas" era la de San Jaime. Según comentaba una integrante, Lorena Fernández, "es una de las que más miembros tienen. Este un día que se pasa muy bien, pasas un día entretenido y mola mucho". La célebre jira de Pola de Laviana también recibe a visitantes y "romeros" que vienen de fuera de Asturias. Tal es el caso de Sergio Gabarro, un "fiestero" más que vino de Barcelona con otro amigo porque "me han liado, mi amigo tiene una conocida que tiene una familiar aquí y le convenció, le dijo 'vente que son las fiestas'".

Otro ambiente

Al final del recorrido, se habían creado dos ambientes con diferentes "vibras". El más llamativo y el principal era el de júbilo, obra de todos los participantes de las diferentes peñas. Al ritmo de frases que emitían sus altavoces a todo volumen con las canciones de moda y del verano, todos los integrantes iban descendiendo hacia el prau con la única finalidad de seguir pasándoselo en grande y reencontrarse con sus familiares y amigos. Aunque antes de eso, los "romeros" de las peñas se echaron al suelo en el propio puente de La Chalana al ritmo de la canción "Chalaneru", en un emotivo momento que se creó y que homenajeó a esta gran fiesta.

Los "romeros" de varias peñas disfrutando de la jira de Pola de Laviana. / Lucía Hernández

En el prau de La Chalana también existía otro ambiente más relajado y de carácter familiar. Las familias esperaron la llegada de las carrozas y de los "fiesteros" alrededor de mesas con comida típica para estas ocasiones: tortillas, empanadas y hasta una tarta de cumpleaños. Este fue el caso de la mesa de Tatiana Fernández, quien explicaba que "ya llevamos muchos años viniendo, igual 20 o más". Su compañera, Dolores Vega, añadía que "hace muchos años que venimos, somos un gran grupo de amigos. Vienen los chavales a merendar después y la verdad que es una reunión familiar que presta". Otro que esperaba a los "romeros" era Miguel Mediavilla, de la peña del "Ébano", quienes eran optimistas, pues "esto es de toda la vida, nosotros ya vinimos a las 12.00 horas y estaremos aquí lo que el cuerpo aguante".