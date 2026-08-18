"Éxtasis", Muñeca Rusa", "Comandante Twin", "Afónica Naranjo"...: Laviana ya se prepara para cuatro días de conciertos con el festival "Regodón"

El Regodón 2026, el festival ligado al Descenso Folklórico del Nalón, presenta su cartel completo para "cuatro días de música, actividades y fiesta en el Parque de Los Príncipes de Pola de Laviana", destacaron los organizadores. La programación comenzará este jueves 20 de agosto y se prolongará hasta el domingo 23, coincidiendo el sábado con la celebración del Descenso Folklórico del Nalón, fiesta de interés turístico nacional.

Jueves

La primera jornada, el jueves 20 de agosto, contará con "Los Trimendos", la presentación del Titánico y el pregón de La Pandorga. A las 22.00 horas llegará el turno del grupo lavianés "Trujas", mientras que "Éxtasis", una de las últimas incorporaciones al cartel (en sustitución de "Mojinos Escocíos", que canceló la actuación al haber comprometido otro concierto en la misma fecha), actuará a las 23:30 horas en el escenario Sopera.

Viernes

El viernes 21 de agosto combinará actividades para diferentes públicos con una programación musical que comenzará a las 18.00 horas con "Mariachi Hispanoamérica", formación "con quince años de trayectoria llevando la música mexicana por eventos celebrados en España, Portugal, Francia y Reino Unido". A las 20.00 horas será el turno de "Angel Machine", una formación integrada por músicos con experiencia en proyectos como "Australian Blonde", "Sylvain Woolf", "Mystereo" o "Undercover" y "con un directo basado en versiones sin prejuicios y canciones conocidas llevadas a terrenos inesperados".

La noche continuará a las 22.00 horas con "Muñeca Rusa" y a las 23.30 horas con "Comandante Twin".

Sábado

El sábado 22 será una de las jornadas centrales del "Regodón" al coincidir con la celebración del Descenso Folklórico del Nalón. Después de una jornada marcada por el ambiente del Descenso en las calles y en el río, la actividad regresará al recinto del "Regodón". A las 23.00 horas tendrá lugar la entrega de premios y, ya a medianoche, llegará la actuación de "Afónica Naranjo". A partir de la 01.30 horas, DJ Carpantis tomará el relevo para continuar la fiesta con una sesión en la que estarán presentes el house, afro, tech house y otros sonidos electrónicos.

Domingo

El domingo 23 de agosto el Regodón continuará desde el mediodía. A las 12.30 horas tendrá lugar una de las propuestas especiales de esta edición, con la actuación de "Juanillous" acompañando al vermú de Picofino. La música regresará a las 18.00 horas con "Los Juanes", el dúo formado por los músicos asturianos Juan Bertrand y Juanvi Stroup, vinculados respectivamente a "Söax" y "Staytons". Su repertorio recupera clásicos de culto del pop americano en un formato reducido y enérgico.

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A las 20.00 horas será el turno de "Mundo Chillón", el proyecto encabezado por Pedro Chillón, cuya propuesta mezcla canción, humor, ironía y una manera muy particular de entender el directo. Finalmente, "A3" será el encargado de poner el cierre musical al Regodón 2026 a partir de las 22.00 horas.