Samuráis, una "Capilla Sidrina" rodante y un Bad Bunny minero: el ingenio se desborda en los "astilleros" de la Laviana para dar forma a las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón

A pocos días de que se celebre el popular Descenso Folklórico del Nalón (la cita será en Laviana este sábado), los integrantes de las peñas participantes todavía tienen mucho trabajo por hacer. Son varias las que llevan semanas afincadas en los "astilleros" situados en el recinto ferial, para preparar sus embarcaciones y dejarlas listas para la edición número 57 de la fiesta.

Allí no faltan botes llenos de pintura, porexpan, andamios y, sobre todo, mucha ilusión y ganas de que llegue el día. Las embarcaciones son dignas obras de arte e incluso llegan a ser comparadas con las fallas de Valencia. Andrés García, miembro de la peña "El Bajo", afirmaba que "el Descenso es algo icónico, a día de hoy hay gente haciendo carrozas bastante profesionales. Esto ha evolucionado y cada año vemos que hay más gente participando en el Descenso, algo que es buena señal porque quiere decir que tiene tirón".

Eva, propuesta de la peña "El Bajo", junto a Andrés García, de verde y a la derecha, y otro miembro trabajando en la embarcación. / Lucía Hernández

Artesanía

En el ambiente también existía este martes cierta presión, pues este año es la primera vez que se realizará un desfile el día anterior a las 19.00 horas, partiendo de la Plaza del Ayuntamiento y finalizando en el parque cerrado, donde pernoctarán las embarcaciones. Para Desiré García, miembro de la peña "LDP" (Los Del Patio), este desfile "por un lado está muy bien, podemos dormir la noche del viernes para prepararnos para el Descenso, pero nos quita todo un día entero de trabajo". En su agrupación son en torno a unos 370 miembros que defenderán una propuesta muy nipona: "La temática es Japón, llevamos un samurái, con su dragón y su geisha con un abanico que se abre y se cierra, poco a poco iremos añadiendo detalles".

En algunas peñas siguen siendo apostando por ser sus propios "albañiles" de embarcaciones. Añadía García que "somos los únicos que la hacemos nosotros, porque otras peñas mandan que se la fresen. El fallet Ximo Estévez nos enseñó a proyectar láminas que van ganando una forma y, a partir de ello, ya vas modelando según lo que quieres. Algunas peñas ya la compran medio hecha, lo que para mí pierde la esencia, pero acabaremos haciendo lo mismo porque el tiempo es importante".

Embarcaciones

Hoy en día las embarcaciones han evolucionado llegando al nivel de ser comparadas con las fallas. Es por ello, que Ximo Estévez, maestro fallero ha ayudado a más de una peña con sus cursos. Una de ellas es la peña "La Guitarra", donde explicaba Inés Gutiérrez, una de las integrantes, que "Ximo nos ayudó con el boceto de la idea". En su agrupación, unos 273 miembros defenderán su embarcación al más estilo "Casa de papel". Su peña es muy familiar, pues ha pasado el legado de padres a hijos. Explicó Gutiérrez que "tenemos alguna sorpresa, siempre hacemos algo por ahí novedoso. Además, todavía estamos decidiendo dónde poner la guitarra, sello de identidad de nuestra peña".

A la derecha, Irene Gutiérrez, junto a otra integrante de la peña "La Guitarra" trabajando en su embarcación. / Lucía Hernández

En el caso de la peña "El Bajo", serán unos 500 "navegantes" los que participen en el Descenso. Fueron los ganadores del trofeo de "La Sopera" en 2022, ellos empezaron en 2015 "con una carroza sencillina y poco a poco hemos ido avanzando", explicaba Andrés García. Tanto es así, que este año van a presentar toda una obra de arte digna de museo titulada "La capilla sidrina y el pecado del primer culín": "Es una representación de la Capilla Sixtina. Vamos a hacer también una Eva con una manzana y la pintura de Miguel Ángel, 'La creación de Adán', en la que Dios está tocando el dedo a Adán".

Una de las peñas con un tema de actualidad era la peña "Los del 14". Con una propuesta de lo más musical, ellos han decidido apostar por una representación de la Casita de un Bad Bunny minero "porque estamos en la Cuenca". Iratxe García indicó que este fenómeno "es la nueva moda de ahora", además de que "las niñas vamos a ir de bailarinas haciendo bailes". Aunque sin duda, para ella, su parte favorita del Descenso es "hacer la carroza porque mola mucho y después bajar y estar todos juntos".

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La Casita de la peña "Los del 14" con un Bad Bunny minero. / Lucía Hernández

Será el sábado cuando se decidirá el ganador de la "Sopera". Para ello, la embarcación contará con un 60% de la nota, un 20% para la actuación y otro 20% los disfraces. Gane quien gane, todos los lavianeses cuentan ya las horas para disfrutar de esta fecha clave en sus calendarios.