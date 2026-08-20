El Descenso Folklórico del Nalón, con más participación que nunca: 8.480 personas desfilarán en la gran fiesta de Laviana

El de este próximo sábado 22 de agosto será un Descenso Folklórico del Nalón de récord. Contará, con mucha diferencia, con más participantes que nunca en su historia. La inscripción de romeros terminó en la noche del martes, y según las estadísticas oficiales de la Asociación Llavianeses po'l Descensu, habrá 8.480 participantes en un total de 41 embarcaciones. Son 1.041 participantes más que en la edición de 2025, cuando ya se había superado el récord de inscritos a la fiesta. Las calles de Laviana esperan, además, a miles de visitantes más. El año pasado, entre romeros y espectadores, se juntaron en el concejo más de 50.000 personas, cuatro veces la población del municipio en un día normal.

El presidente de Llavianeses po'l Descensu, que junto al Ayuntamiento organizan la fiesta, es Roberto Morán. Las cifras de participación "son desorbitadas, esperábamos crecer, pero no tanto". Por un lado, es un desafío para la organización pero al mismo tiempo "es un ejemplo de cómo está creciendo el Descenso como fiesta, del interés que levanta, tanto para participar en ella, como para venir a verla, de ambas formas se disfruta mucho". De entre todos los participantes, 802 son socios de la fiesta. La organización siempre hace un llamamiento para asociarse y apoyar así cada nueva edición.

Trabajos en las embarcaciones, en el ferial de Laviana. / L. Hernández

Participación de otras provincias e internacional

Desde 2020, la "folixa" fluvial lavianesa es Fiesta de Interés Turístico Nacional. La 57.ª edición de la fiesta contará con participantes de todas las provincias españolas, más de un millar de personas (1.205), destacando sobre todo la gente llegada desde Madrid (293), León (106) y Barcelona (59). También habrá representación internacional entre los participantes, con romeros procedentes de 17 países, 42 personas en total. Por encima de todas, una nacionalidad, la alemana, con 10 inscritos en la fiesta. También habrá gente de Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Rumanía, Italia, Bélgica, Emiratos Árabes, Argentina, Irlanda, Cuba, Polonia, Colombia, Suiza o República Dominicana.

Peñas

Las fronteras del Descenso Folklórico están esta edición más abiertas que nunca. Otra muestra de ello es la participación, por primera vez en la fiesta, de una peña de Avilés, participante año tras año en otro gran descenso, el de Galiana. Será la peña Villa l'Adelantáu, que contará con 73 personas. No será de las más numerosas. Tres de las peñas superan el medio millar de inscritos. Son la de Los Guajes (589), Llorío (505) y Los Gallos (502). Otras grandes peñas son las de Villoria (445), El Bajo (439), Barettini (419) o Carrio (395). No es sencillo organizar la infraestructura necesaria para tanta gente dentro de las peñas. Los participantes reciben bebida, en algunos casos también comida al finalizar la fiesta, hay que comprar o diseñar disfraces... Es un desafío para cada embarcación, también para la organización. Este año habrá novedades, como la geolocalización de cada una de las carrozas, para tener múltiples puntos de referencia en caso de intervención médica o de seguridad. Se refuerza el dispositivo sanitario, que incluirá incluso una ambulancia 4x4. Habrá incluso mediadores sociales, "expertos en mover masas de gente", para que el desfile discurra con fluidez.

Una de las embarcaciones, ya surcando el Nalón ante numeroso público. / Irma Collí­n

La Chalana

Será además la primera vez que el Descenso llegue a la renovada zona de La Chalana, que a lo largo de un año estuvo en obras para mejorar su aspecto y ampliar las zonas de paseo y ocio. Tal y como explicaba el concejal de Festejos, Pablo Vázquez, afecta directamente a la fiesta porque "hay un montón de metros lineales más para poder seguirla junto al río, lugares a los que antes no se podía acceder". La salida del río para las embarcaciones también será mejor, y "antes se formaba un embudo en el puente de La Chalana, toda la gente tenía que salir del paseo, subir al puente, y bajar de nuevo. Ahora el paseo es continuo. Con la nueva pasarela de madera se podrá pasar de una orilla a otra... cambia mucho la forma de poder disfrutarlo".

Escaparate

Para Laviana, el Descenso Folklórico es más que una fiesta. "Es la mejor campaña de publicidad que tenemos", recalca Pablo Vázquez, que explica que "aunque gastáramos gran parte del presupuesto municipal en publicidad, no conseguiríamos la repercusión que logramos con esta fiesta. Deja un gran beneficio en el concejo, en todos los sectores".

Acampada

Con motivo del Descenso, el Ayuntamiento ha habilitado una zona de acampada libre en el "prau" que ocupa la pista finlandesa, junto a la entrada principal a Pola de Laviana, en terrenos anexos a la zona deportiva del concejo. También habrá espacio junto a la zona de autocaravanas (ubicada junto al campo de fútbol de Las Tolvas II). Allí habrá baños portátiles con servicio de limpieza y también duchas, aunque sin agua caliente. Estarán además disponibles las duchas del polideportivo, el mismo sábado, día grande del Descenso, de 19.30 a 22.30 horas.

Festival Regodón

Paralelamente al Descenso, además, se celebra desde este jueves 20 y hasta el domingo 23 el festival Regodón, en los terrenos del parque de la Pola. Este jueves el programa comenzará a las 18.00 horas, con la apertura del mercado "Pozu Creativu". La música llegará con "Los Trimendos" (19.00), "Trujas" (22.00) y el grupo catalán "Éxtasis" (23.30 horas). A las 20.00 además, se presentará al equipo de fútbol del Titánico, y a continuación, será el pregón, con miembros de la charanga "La Pandorga", muy vinculada al Descenso. Habrá puestos de "food trucks" durante todo el festival.