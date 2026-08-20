El investigador David Hevia, premiado con el galardón "Chalaneru del Año" en Laviana

David Hevia (Pola de Laviana, 1979) estudió Químicas en Oviedo. En el año 2001, hace exactamente 25 años, en el Descenso Folklórico del Nalón se rompió el fémur. Los médicos descubrieron algo raro en las radiografías, era un cáncer. Ese diagnóstico cambió su vida. Durante el año que estuvo en el hospital preguntó todo sobre la enfermedad y le pidió a sus padres que le comprasen libros para estudiar e intentar entender qué le estaba pasando. Un cuarto de siglo después David Hevia es un prestigioso investigador sobre el cáncer, y eso le ha valido para que la Sociedad “La Pegarata” de Laviana le haya reconocido, por unanimidad, como “Chalaneru del Año”, un galardón que conceden desde 2016.

Doctorado y estancia en Houston

Tras aquel episodio, y lo que él llama “año sabático” en el HUCA, Hevia acabó la carrera y en 2004 empezó el doctorado en el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA). Se doctoró en 2009 y se trasladó a trabajar a Madrid al ICTAN-CSIC (Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos) hasta 2012, realizando una estancia en el M.D. Anderson Cancer Center de Houston (Estados Unidos).

En 2012 vuelve a la Universidad de Oviedo dedicado totalmente a impulsar distintas investigaciones, y en 2014 obtiene el premio oportunidad al talento de la Fundación Once que le permite explorar nuevos caminos. Desde ese momento, ha conseguido ser Investigador Principal en más de 15 proyectos (regionales, nacionales y europeos), tiene comunicaciones en más de 20 congresos nacionales e internacionales, así como más de 30 artículos científicos. También dispone de varias patentes que han dado lugar a empresas biotecnológicas de las que es cofundador, lo que provoca que parte de sus investigaciones sean de conocimiento básico y otras sean más aplicadas, trasladando dicho conocimiento a la sociedad más rápido y generando empleo directo.

Actualmente es profesor en la Universidad de Oviedo, en el Área de Biología Celular, realiza sus investigaciones en el grupo BioxGroup y entre otros cargos, es director del Aula de Innovación y Difusión Científica en Biociencias.