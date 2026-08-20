Todo listo en Laviana para un histórico Descenso Folklórico del Nalón, que se inicia hoy con un inédito desfile previo

Llega el gran día. Este sábado, 22 de agosto, el río Nalón, entre Puente de Arco y el prao de La Chalana se volverá a llenar de lavianeses y allegados subidos a sus curiosas y majestuosas embarcaciones de fabricación casera. Serán miles. El Descenso Folklórico del Nalón celebrará este año la edición más multitudinaria de su historia. La inscripción de participantes se cerró el martes por la noche con unas cifras que han desbordado incluso las previsiones de la organización: 8.480 participantes distribuidos en 41 embarcaciones. Son 1.041 personas más que el año pasado, cuando el Descenso ya había alcanzado un récord de participación. Este viernes, desde las 19.00 horas, se podrá asisitir además a una de las grandes novedades de la fiesta, un desfile previo en el que se presentarán las carrozas y las peñas a los asistentes. Un día más para poder disfrutar de las creaciones de los participantes.

Los "astilleros" de Laviana, a pleno rendimiento para el Descenso Folklórico /

A los miles de “navegantes” habrá que sumar a los espectadores que, como cada año, acudirán a Pola de Laviana para contemplar el desfile por las calles y el posterior descenso por el Nalón. El año pasado se juntaron en Laviana más de 50.000 personas, una cifra equivalente a multiplicar por cuatro la población habitual del concejo.

«Las cifras son desorbitadas. Esperábamos crecer, pero no tanto», reconocía recientemente Roberto Morán, presidente de Llavianeses po'l Descensu, entidad que organiza la celebración junto al Ayuntamiento de Laviana. El crecimiento supone un desafío para la organización, pero también constituye un ejemplo del interés que despierta el Descenso. De los 8.480 inscritos, 802 son socios de Llavianeses po'l Descensu.

Menos tiempo para trabajar y más para dormir

La novedad más destacada de este año es que este viernes será un día diferente al de años anteriores. Por primera vez habrá un desfile de presentación de las embarcaciones a las siete de la tarde, desde la plaza del Ayuntamiento hasta el recinto cerrado donde quedarán estacionadas durante la noche. La novedad tiene ventajas e inconvenientes para las peñas. Pueden dormir la noche del viernes al sábado (aunque muchos no lo harán) porque el artefacto flotante deberá estar acabado para ese desfile del viernes y no para el propio Descenso del sábado. Este miércoles hubo asamblea de capitanes para decidir si se celebraba o no el desfile, al haber mala previsión meteorlógica (que en las últimas horas ha cambiado a mejor). Finalmente, la organización decidió seguir adelante con la apuesta de este desfile previo, y hoy podrán verse la embarcaciones ya por las calles de Laviana. Todas ellas "dormirán" juntas en el parque cerrado de la calle Río Cares.

Voluntarios parcelando el "prau" de La Chalana, para que cada embarcación tenga su espacio al salir del río. / H. Suárez

La Sopera, en juego el sábado

Todo ese trabajo tendrá su recompensa el sábado, cuando se decida la ganadora de la Sopera, el trofeo más codiciado del Descenso. El jurado tendrá en cuenta tres aspectos: la embarcación supondrá el 60 por ciento de la puntuación, mientras que la actuación y los disfraces aportarán cada uno un 20 por ciento.

Pero antes de conocer el veredicto, las 41 embarcaciones deberán completar el recorrido por las calles de Pola de Laviana y afrontar después el tramo fluvial hasta La Chalana. Este jueves, voluntarios parcelaron el "prau" para que cada embarcación tenga su sitio una vez salgan del río Nalón.

Acampada y servicios para los visitantes

El Ayuntamiento ha habilitado además una zona de acampada libre en el prau ocupado por la pista finlandesa, junto a la entrada principal de Pola de Laviana y en terrenos anexos a la zona deportiva.

También se podrá acampar junto al área de autocaravanas, situada junto al campo de fútbol de Las Tolvas II. En ambos espacios habrá baños portátiles con servicio de limpieza y duchas, aunque estas últimas no dispondrán de agua caliente.

Los asistentes tendrán además acceso a las duchas del polideportivo durante la tarde del sábado, entre las 19.30 y las 22.30 horas.

El Regodón completa el fin de semana

La celebración del Descenso se integra, además, en un programa festivo más amplio. El festival Regodón Llaviana comenzó este jueves, 20 de agosto, y se prolongará hasta el domingo 23 en los terrenos del parque de La Pola.

El programa combina música, mercado de creadores, actividades y gastronomía. El jueves arrancó a las seis de la tarde con la apertura del mercado Pozu Creativu. La programación musical incluye las actuaciones de Los Trimendos, Trujas y el grupo catalán Éxtasis, además de la presentación del equipo de fútbol del Titánico y el pregón, protagonizado por integrantes de la charanga La Pandorga, estrechamente vinculada al Descenso.

Durante todo el festival habrá también puestos de food trucks

El viernes, además de la presentación y desfile de las embarcaciones, las peñas recorrerán las calles de Pola de Laviana antes de dejar sus carrozas en el recinto cerrado donde pasarán la noche.

El sábado llegará el momento central, con el desfile y el descenso por el Nalón. Por la noche se celebrará la entrega de premios y se conocerá el nombre de la embarcación que se llevará la Sopera.

La programación festiva continuará en La Chalana a finales de mes. Entre el 26 y el 28 de agosto se instalará un gran parque acuático hinchable y el día 29 se celebrará una gymkana. Para facilitar los desplazamientos hasta La Chalana se habilitará además un tren turístico desde el intercambiador.

Con 8.480 romeros, 41 embarcaciones, representación de todas las provincias españolas y participantes de 17 países, Laviana afronta este sábado el Descenso más multitudinario de sus 57 ediciones. Una fiesta que vuelve a convertir al Nalón en el centro de la fiesta en Asturias y que, más de medio siglo después de su nacimiento, continúa creciendo.

Más de un millar de navegantes de fuera de Asturias

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2020, el Descenso ha convertido a Laviana en destino para participantes llegados de todo el país. En esta edición habrá representación de todas las provincias españolas y 1.205 romeros procederán de fuera de Asturias.

Madrid encabeza la lista, con 293 participantes, seguida de León, con 106, y Barcelona, con 59. Pero la expansión de la fiesta va incluso más allá de las fronteras españolas. El Descenso contará con 42 participantes procedentes de 17 países. Alemania, con diez inscritos, es el país con mayor representación internacional. También habrá participantes llegados de Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Rumanía, Italia, Bélgica, Emiratos Árabes, Argentina, Irlanda, Cuba, Polonia, Colombia, Suiza y República Dominicana.

Entre las novedades de este año, en cuanto a participantes, está la llegada por primera vez una agrupación de Avilés vinculada al Antroxu y a otro de los grandes descensos asturianos, el de Galiana.

Se trata de la peña Villa l'Adelantáu, que desembarcará en Laviana con 73 participantes. Un grupo de avilesinos ha decidido cambiar por un día la espuma y las calles de Galiana por el agua del Nalón.

Tres peñas con más de 500 integrantes

Las peñas son el alma del Descenso y la dimensión de algunas de ellas da una idea del tamaño alcanzado por la fiesta. Tres peñas superan este año el medio millar de participantes: Los Guajes, con 589; Llorío, con 505, y Los Gallos, con 502. También destacan Villoria, con 445 romeros; El Bajo, con 439; Barettini, con 419, y Carrio, con 395.

Un dispositivo sin precedentes

Mover a varios cientos de personas, vestirlas, alimentarlas y preparar una embarcación para todas ellas supone una compleja operación logística. Las peñas deben afrontar la compra y elaboración de disfraces, la organización de la comida y bebida y, sobre todo, la construcción de unas embarcaciones que cada año alcanzan un mayor nivel de elaboración.

El crecimiento también ha obligado a reforzar el dispositivo de seguridad. Entre las novedades de esta edición estará la geolocalización de las embarcaciones, que permitirá disponer de puntos de referencia precisos en caso de que sea necesaria una intervención sanitaria o de seguridad. También se ampliará el dispositivo sanitario, que contará incluso con una ambulancia 4x4.

La organización incorporará además mediadores sociales, profesionales especializados en la gestión de grandes concentraciones de personas, con el objetivo de facilitar el movimiento de los miles de asistentes y evitar que el desfile pierda fluidez.

La Chalana estrena escenario

Una de las grandes novedades de este año será que el Descenso llegará por primera vez a la nueva zona de La Chalana después de las obras realizadas durante el último año. La remodelación ha ampliado los espacios de paseo y ocio y permitirá seguir la fiesta desde puntos hasta ahora inaccesibles. La salida del río, una de las operaciones más complejas hasta el año pasado, cuando ya había una rampa, también será más cómoda para las embarcaciones.