El nuevo campo del Titánico de Laviana, un poco más cerca: a concurso público el proyecto para renovar el estadio

Primer paso para que Pola de Laviana y su equipo de fútbol, el Real Titánico, estrenen nuevo campo. El Ayuntamiento lavianés ha sacado a concurso público la redacción del proyecto del nuevo estadio de Las Tolvas, y la dirección de la futura obra en el campo. Se trata de un contrato de 90.000 euros (63.000 proyecto y 27.000 dirección), a los que hay que añadir el IVA, para llegar a los 108.900 euros. Las ofertas pueden presentarse hasta el 3 de septiembre.

Tal y como se indica en el pliego de prescripciones técnicas, las futuras obras del campo tendrán que ser compatibles con la actividad deportiva "habitual", habrá hasta tres fases en la construcción. De esta forma, las obras se harán al mismo tiempo que sigue utilizándose el terreno de juego. El gobierno local (PSOE e IU) pretenden modernizar el estadio, "una nueva infraestructura deportiva polivalente, flexible y arquitectónicamente destacada y plenamente integrada en el paisaje urbano del municipio". El actual estadio de Las Tolvas data de 1973, y aunque ha vivido varias reformas y modernizaciones, lleva ya un tiempo resultando obsoleto.

Más de un millón, el coste total

El pasado mes de junio, el alcalde de Laviana, Julio García, adelantaba a LA NUEVA ESPAÑA los planes para construir un nuevo estadio, y no llevar a cabo un mero arreglo de las actuales instalaciones. "Al final se decidió, conjuntamente con la directiva actual y con los técnicos, que no había que hacer una rehabilitación, un arreglo. Vamos a hacer un campo nuevo". Un campo que "cumpla con los estándares de la Federación Asturiana y Española, que tenga iluminación, con medidas concretas, cerrado, con graderío, con servicios suficientes. Vamos a acudir a una línea de ayuda de la Consejería de Hacienda, porque hablamos de una obra que superará el millón de euros", señalaba el Alcalde lavianés.

El Titánico, celebrando una victoria esta pretemporada, en su estadio de Las Tolvas. / Real Titánico

Lo que sale a concurso público ahora es el diseño de este nuevo campo. Una vez se adjudique, la empresa tendrá cuatro meses para su redacción. A continuación, el Ayuntamiento pasará ya a la fase de sacar a licitación las obras propiamente dichas. "Queremos tener un campo que sirva para los próximos 25 ó 30 años. Se irá ejecutando por fases, esto está hablado con la directiva del equipo, para que los trabajos sean compatibles con las competiciones. Espero empezar las primeras obras antes de acabar este mandato, en un año", explicaba Julio García a LA NUEVA ESPAÑA.

Instalaciones

En el pliego de condiciones se explican las infraestructuras con las que deberá contar el campo. Lo primero, un terreno de juego que tendrá 100 metros de largo y 64 de ancho, para cumplir con las actuales medidas mínimas que exige la Real Federación Española de Fútbol. El actual terreno de juego tiene 95 metros de largo y 60 de ancho. Es decir, el nuevo campo tendrá 700 metros cuadrados más. Tendrá que ser, como hasta ahora, de césped natural.

El estadio deberá contar con graderío con cubierta que proteja a los espectadores, aseos para el público (diferenciados por sexo y accesibles), espacio para cafetería o vending y vallado perimetral de cerramiento, "que delimite la parcela del estadio y debe ser totalmente opaco a la visión desde la vía pública". En este apartado se valorará "el uso de sistemas mixtos vegetales que impidan la visión directa, pero mantengan la calidad estética exterior. En esa misma zona tendrá que contemplarse la integración de portones para vehículos de emergencia o mantenimiento, y cancelas o taquillas peatonales para el público".

El campo, claro está, deberá contar con vestuarios para los equipos y el árbitro, pero también gimnasio, sala de reuniones, sala de usos múltiples y almacén.

Ampliación

Para poder desarrollar el proyecto, además de la parcela que actualmente ocupa el campo, también se utilizará el terreno anexo al actual estadio, de propiedad municipal, una zona en la que hasta ahora había unos equipamientos para el atletismo. Instalaciones, las del atletismo, que ahora cuentan con una zona nueva en el velódromo ubicado entre la Pola y Barredos.