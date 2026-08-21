“Trujas” y “Éxtasis” para la primera noche de juerga en el Regodón y calentar el Descenso Folklórico del Nalón

El Regodón, el festival que acompaña en Laviana a la celebración del Descenso Folklórico del Nalón, arrancó ayer jueves en el Parque de los Príncipes con una primera jornada en la que la maquinaria se puso en marcha con todos sus ingredientes, pregón, música, comida, mercadillo y ambiente festivo. La programación, que se prolongará hasta el domingo, es la guinda de un fin de semana que tendrá este sábado su jornada grande con el 57.º Descenso Folklórico del Nalón.

El ingenio se desborda en los "astilleros" de la Laviana para dar forma a las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón / Miki López

La actividad comenzó la del jueves tarde con la apertura del recinto y el mercadillo de creadores locales dentro del espacio Pozo Creativo. La música tomó posteriormente el protagonismo con “Los Trimendos”, que actuaron a partir de las 19.00 horas, mientras que en el escenario Soperina se desarrollaron el pregón de «La Pandorga» y, posteriormente, la actuación de “Trujas”.

Los catalanes “Éxtasis”, fueron el cabeza de cartel de la primera noche de fiesta. La banda llegó a Laviana con nueva gira «Qué Les Voy a Decir Tour».

La jornada inaugural dejó así el recinto preparado para cuatro días de actividad que combinan conciertos, propuestas gastronómicas y actividades para todos los públicos. El Regodón nació en 2024 como una iniciativa vinculada al Descenso y este año vuelve a ocupar el Parque de los Príncipes con entrada libre durante las cuatro jornadas.

"Angel Machine", "Muñeca Rusa" y "Comandante Twin"

La programación continuará hoy viernes desde primera hora de la tarde. A las 17.00 horas están previstos juegos infantiles, mientras que la música regresará a las 18 horas con Mariachi Hispanoamérica. A las 20.00 horas será el turno de “Angel Machine”, antes de las actuaciones de “Muñeca Rusa”, a las 22.00 horas, y “Comandante Twin”, a las 23.30 horas.

El sábado concentrará la mayor parte de la expectación, al coincidir el festival con la celebración del Descenso Folklórico del Nalón, Fiesta de Interés Turístico Nacional. Tras la jornada del río y el desfile de las embarcaciones, el Regodón retomará la actividad con la entrega de premios a las 23.00 horas y la actuación de “Afónica Naranjo” a medianoche, seguida de una sesión de DJ Carpantis.

El festival se cerrará el domingo con una programación que arrancará al mediodía y que incluye las actuaciones de “Juanillous”, “Los Juanes”, “Mundo Chillón” y “A3”. La banda del guitarrista ovetense Ángel Miguel, Antón Ceballos (bajo) y Alejandro Blanco (batería) serán la encargada de poner el punto final a cuatro días de música y fiesta en Laviana.