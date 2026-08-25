Riada de ingresos en los negocios de Laviana gracias al Descenso Folklórico del Nalón: "El impacto ha sido estratosférico"

El éxito de la 57º edición del Descenso Folklórico del Nalón, que el pasado sábado superó todas las previsiones de participantes y público, se notó, y mucho, en la facturación de los negocios de Laviana. La presidenta de la Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav), Rocío Estepa, no duda en calificar de “estratosférico” el impacto económico de la Fiesta de Interés Turístico Nacional en los comercios. El balance es “brutal, superpositivo”, asegura. Además, explica que si bien el tirón fuerte fue el sábado del Descenso, “la inyección económica se notó desde tres semanas antes”. Aulav agrupa a más de un centenar de comercios de todo tipo y en las semanas previas a la gran folixa fluvial se incrementaron notablemente las ventas en sectores como el textil, el diseño o las imprentas. Las peñas, además de los disfraces, suelen hacer camisetas para sus integrantes. En el Descenso participaron casi 9.000 personas y había varias peñas con más de 500. Todos con su camiseta. A eso hay que añadir los carteles, las pancartas y todo el material de ese tipo que llevan las embarcaciones. Junto a eso, el material de bazar, accesorios y complementos para los disfraces también sufrió un notable incremento en los días y semanas previas a la fiesta.

VÍDEO: Lucía Hernández y David Orihuela FOTO: Irma Collín

El mejor Descenso de la historia

La junta directiva de Aulav coincide en señalar que “para los negocios ha sido el mejor Descenso de la historia” y no se concentró solo en los cuatro días de fiesta, de jueves a domingo, sino que ese incremento de ventas empezó antes y esta semana se ha seguido notando la presencia de turistas en la zona.

La hostelería ha sido una de las grandes beneficiadas. “Los locales se llenaron en todos los servicios (comidas y cenas) y no éramos capaces de atender a tanta gente”, asegura Estepa, propietaria de un local de hostelería. “Además, no era solo dar de comer o cenar, es que estábamos llenos durante el vermut y por las tardes”, señala. Tanta fue la afluencia de público que tuvieron que Estepa tuvo que decirles a muchos clientes que no tenía sitio. Eso sí, les indicaba otros locales y, si no encontraban sitio, los remitía a las “food trucks” del Regodón, el festival que de jueves a domingo se celebró en el parque de los Príncipes de Pola de Laviana.

El éxito del desfile previo

Estepa también destaca el acierto de una de las grandes novedades de este año en el Descenso, el desfile de las embarcaciones del viernes por la tarde. “Estaba abarrotado, había muchísima gente”, explica. Ese desfile permitió a personas que no acuden habitualmente al Descenso por el gran volumen de gente que atrae, poder contemplar con calma el extraordinario trabajo de las peñas. Y eso también llenó las cajas de los negocios.

El impacto, asegura la presidenta de los autónomos de Laviana, no fue solo en Pola o en el concejo, “estaba lleno todo el valle del Nalón”, asegura. Y lo confirma con una experiencia personal. “Un matrimonio de Tenerife vino a comer al restaurante el viernes, el sábado y el domingo, habían llegado al Descenso por recomendación de unos amigos de Canarias pero no encontraron alojamiento en todo el valle del Nalón así que para poder venir esos días alquilaron una furgoneta camper en Gijón”.

Estepa quiso agradecer el trabajo de la Asociación Llavianeses por el Descenso y del Ayuntamiento de Laviana, “pero por encima de todo, de las peñas, porque sin ellas no habría fiesta”.