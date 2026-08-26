Laviana sigue de fiesta: parque acuático hasta el viernes y el sábado, una gran gymkana para todos los públicos

Fiestas del Otero, festival Regodón, Descenso Folklórico del Nalón... y todavía más. Laviana sigue de fiesta esta semana con la celebración de una nueva actividad lúdica, un parque acuático en la zona de La Chalana, desde este miércoles y hasta el viernes. El sábado, además, habrá una gran gymkana para todos los públicos (además de la sextaferia de limpieza del río Nalón impulsada por el Descenso Folklórico).

El área recreativa de La Chalana, en Laviana, acoge hasta el viernes 28 de agosto un gran parque acuático hinchable, compuesto por dos hinchables gigantes, cuatro hinchables de agua y un deslizador. La actividad, impulsada por el Ayuntamiento de Laviana, es gratuita. El horario para niños y jóvenes es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Este jueves 27, además, de 20.00 a 21.00 horas hay sesión para adultos, para que también puedan disfrutar de este parque acuático.

Niños, en la jornada de este miércoles en el parque acuático. / Cedida a LNE

Tren turístico y sextaferia del Descenso

Para llegar hasta la zona de La Chalana hay un tren turístico, con salida desde la zona del intercambiador de transporte, en el centro de la Pola. El sábado se pondrá punto y final al agosto festivo en la Pola. Primero, desde las 10.00, con la convocatoria de sextaferia de limpieza del Nalón, impulsada por la Asociación Llavianeses po'l Descensu. Se limpiará el tramo entre Puente d'Arcu y La Chalana.

Ya desde las 12.00 horas, y con el mismo horario que el parque acuático, se organiza una gran gymkana para todas las edades, "con infinidad de juegos y diversión".