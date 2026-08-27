Foro denuncia "inactividad y el bloqueo institucional" por parte del gobierno de Laviana, tras no convocarse el Pleno de agosto
La formación, que había presentado tres cuestiones de control, censuró "la gravedad de la gestión del Ejecutivo, combinando la ocultación de información con una alarmante negligencia administrativa"
El grupo municipal de Foro en el Ayuntamiento de Laviana denunció este jueves la "inactividad y el bloqueo institucional" provocados por el equipo de gobierno local "tras no haberse convocado ni celebrado el pleno ordinario del pasado miércoles 26 de agosto". La formación considera que se trata de "una grave falta de respeto a la oposición y un ataque directo al debido control y fiscalización municipal". Alerta, además, de que esta "parálisis democrática" es una "práctica recurrente" en un mandato "donde se han llegado a encadenar hasta cuatro meses consecutivos sin plenos".
Roberto Vázquez, concejal de Foro Laviana, expuso que el pasado viernes 21 de agosto, su grupo municipal presentó por registro tres cuestiones de control que "debían ser debatidas en la sesión" y censuró "la gravedad de la gestión del Ejecutivo, combinando la ocultación de información con una alarmante negligencia administrativa". Foro exige en uno de esos escritos "responsabilidades por la pérdida en 2025 de una subvención de 18.000 euros de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria destinada a la Parada de Sementales de Laviana. En concreto 4.388 euros para servicios veterinarios y 12.705 euros para trabajos de pintura y mantenimiento del centro". La formación denuncia que el Principado denegó esta ayuda pública "por un motivo inaceptable: no acreditar el Ayuntamiento estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago con la Seguridad Social". También se piden cuentas sobre el plan Corresponsables y sobre el proyecto del nuevo campo de fútbol de Las Tolvas.
Conciliación
"A esta negligencia", prosiguió Vázquez, "se suma la exigencia de aclarar qué ocurre con las ayudas a las familias tras enterarse la oposición" de una subvención para conciliación "en todos los centros educativos de Laviana por valor de 37.000 euros. El Ayuntamiento recibe este año exactamente 71.490 euros del Plan Corresponsables 2026 de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para este fin y exigimos saber el destino y uso del dinero restante, que supera los 34.000 euros"
En la última de las cuestiones presentadas, Foro censura la gestión presupuestaria respecto al proyecto del nuevo estadio de Las Tolvas, "marcado por la improvisación": "El gobierno municipal dejó sin gastar la partida destinada a la remodelación del estadio durante el año 2025 y el ejecutivo elaboró las cuentas anuales de este año sin incluir ninguna partida para este equipamiento deportivo". Y añadió Vázquez que "pese a no contemplarlo en los presupuestos oficiales, el gobierno local anunció en primavera un endeudamiento bancario de 600.000 euros para este fin, sin haber presentado hasta la fecha ninguna idea de proyecto a la oposición. El Ayuntamiento debe rendir cuentas en tiempo y forma de forma transparente ante los representantes de los vecinos".
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