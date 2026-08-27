Laviana, Bimenes y San Martín unidos por el Rallysprint Peñamayor, que se disputa este fin de semana

El Rallysprint Peñamayor une a los aficionados al motor de los concejos de Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Bimenes en una prueba que, este fin de semana (viernes 28 y sábado 29) cumple ya su sexta edición.

La prueba automovilística se presentó esta semana en Pola de Laviana, con la presencia de organizadores (Nalón Autosport), patrocinadores y del alcalde, Julio García. El de Peñamayor es la quinta carrera puntuable para el Campeonato de Asturias de Rallysprint. Gran parte del recorrido transcurre por Laviana, pero también pasa por Bimenes y San Martín del Rey Aurelio.

La prueba se divide en una etapa con tres secciones, con un recorrido de 101 kilómetros, de los cuales 38,76 serán cronometrados. El parque cerrado previo a la salida estará en San Julián de Bimenes, mientras que el de final de prueba se ubicará en Pola de Laviana. Este viernes 28, por la tarde, se harán las verificaciones previas en Bimenes. La prueba en sí se disputará durante el sábado 29. Se cerrará la carretera a las 9.00. La entrega de trofeos está prevista para las 18.45 en la plaza del Ayuntamiento de Laviana.

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El Nalón Auto Sport trabaja todo el año para fomentar la práctica del automovilismo en el valle. Organiza, además de este Rallysprint, una prueba clásica del calendario asturiano, la Subida a la Faya de los Lobos.