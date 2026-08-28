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Laviana despide agosto con una gran gymkana familiar y la sextaferia de limpieza del Descenso Folklórico

Ambas actividades se desarrollan en el entorno de La Chalana, este sábado desde las 10.00 y las 12.00

Jóvenes en bicicleta en la salida organizada en Pola de Laviana esta semana.

Jóvenes en bicicleta en la salida organizada en Pola de Laviana esta semana. / Ayto de Laviana

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

Laviana se despide este fin de semana de su mes festivo por excelencia, el de agosto, con una gran gymkana familiar y con la celebración de la ya tradicional sextaferia de limpieza del río Nalón, tras el Descenso Folklórico del Nalón.

Tras las fiestas de Nuestra Señora del Otero y el Descenso Folklórico, este sábado, a las 10.00 horas, está convocada en La Chalana la sextaferia para limpiar el río Nalón entre Pola de Laviana y Puente d'Arcu.

A continuación, a mediodía, comenzará la gran gymkana para toda la familia, en la zona de la nueva área recreativa. El horario será de 12.00 a 14.00, y por la tarde de 17.00 a 20.00 horas. Durante la jornada, además, un tren turístico unirá el centro de la Pola -desde el intercambiador de transporte- con La Chalana.

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Otras actividades

El domingo, además, habrá ruta guiada, "Canzana, la aldea perdida de los murales", previa inscripción. Dentro de las actividades veraniegas, esta misma semana los jóvenes lavianeses tuvieron una salida en bicicleta, en la que aprendieron a utilizar además los nuevos aparcabicis, diseminados por varios puntos del concejo.

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