Una gran gymkana familiar culmina el agosto festivo en Laviana: "Los niños se lo están pasando muy bien"
Decenas de personas participaron en las pruebas propuestas en La Chalana y se animaron a subirse al tren turístico
Lucía Hernández
Pola de Laviana se despide por todo lo alto de su agosto "folixero" con una gymkana familiar "a lo grande". Con cuatro hinchables y siete pruebas, como carrera de sacos o tiro con arco, La Chalana se llenó de niños que participaron en los distintos juegos y familias que se subieron al tren turístico.
"No hay límite de edad, además de tarde vamos a hacer un campeonato para todo aquel que quiera participar", explicaba Nacho Beja, coordinador de las actividades.
La jornada llamó la atención de unos salmantinos con casa en Sama. "Nos enteramos de esto por las redes sociales y decidimos venir", comentaba Isabel Delgado. Sus hijas Jimena e Irene Sánchez, no dudaron en "tripitir" lo de "escalar y tirarme al agua", decía la primera. Otros eran "de la casa", de Laviana. El hijo de Chema Piloñeta, Íker, estaba tan animado que "íbamos a ir a otro lado hoy, pero al ver lo bien que lo está pasando, hemos cambiado de opinión". Un amigo del pequeño, Fadi Cadahia, ya iba presumiendo de que "gané todos los juegos".
Laviana "cierra un mes intenso con muchas actividades. Esto nos ha puesto como uno de los municipios que más llaman la atención durante el verano, estamos muy orgullosos y el ‘feedback’ es muy bueno", comentaba Pablo Vázquez, concejal de Festejos.
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