Medio centenar de peñistas limpian el río Nalón tras el Descenso Folklórico: "Hoy es cuando acaba la fiesta de verdad"

La cantidad de basura que se acumula durante las grandes fiestas es desbordante, y más si esta implica celebrarla a la orilla del río o dentro de él. El Descenso Folklórico del Nalón reunió a decenas de miles de personas que no se quisieron perder el desfile, y a unos 8.500 "romeros" o navegantes. Con estas premisas, por el río del Nalón flotaron gorros de disfraces, bastones de senderismo, una cantidad incalculable de botellas para meter bebida, e incluso zapatos.

Si bien es cierto que desde hace dos años se instala una red pasando el puente de La Chalana para recoger la mayor cantidad posible de basura, pero no siempre llega hasta allí: se puede quedar atascada entre las rocas o incluso por las carreteras. Por esta razón, la Asociación de Llavianeses po'l Descensu promueve, cada año, una ya tradicional sextaferia de limpieza del río y sus alrededores. Este año el número de participantes ha superado el medio centenar, aunque es cierto que "ya tuvimos récord el año pasado, pero este año todavía lo hemos aumentado", explicaba Roberto Morán, presidente de la asociación. Esto explica cómo terminaron el trabajo tan rápido, habiendo comenzado sobre las 10.00 horas de la mañana y finalizando en torno a las 11.15 horas.

El objetivo era claro: dejar impecable el tramo del Nalón, desde Puente d'Arcu hasta La Chalana. "Una de las mayores pegas de la fiesta a nivel general es la limpieza del río, por eso organizamos esta sextaferia tradicional", añadía Morán. También, "esto da nivel al Descenso al trabajar todos juntos, además ahora es cuando acaba la fiesta de verdad".

Participantes de la sextaferia de limpieza del río Nalón. / Cedida a LNE

Solidaridad

La iniciativa ha animado incluso a participantes que no son vecinos de Laviana. Un grupo de avilesinos integrantes de la embarcación número 32, "Villa l'adelantáu", también "arrimó el hombro". "Somos un grupo de unas 12 peñas del Carnaval de Avilés que nos hemos juntado, hacemos las carrozas para las Fiestas de El Bollo, y surgió de ahí la idea. Hay que ir con todo y comprometerse, no vamos a venir desde Avilés y dejar todo esto lleno de basura", contaba Ángel García.

Varios participantes están concienciados con la recogida de residuos. Fernando Suárez, de la peña "Los Agarros", relataba que "nosotros trabajamos para que la fiesta sea cada vez más grande. Aunque el público venga a disfrutar, estaría bien que también pusieran su grano de arena para ayudar a que esto salga mejor". Añadía Andrea Fernández, de la peña "Barettini", que "intentamos venir cuantos más mejor, pero a veces no se puede por trabajo u otras circunstancias".