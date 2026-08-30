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La asociación cultural Cauce del Nalón retoma su actividad tras el parón estival con dos actos en septiembre (sobre historia y literatura) en Laviana y Langreo

Pablo Martínez Corral ofrecerá una charla y Jean Botrel presentará un libro sobre "Clarín"

El historiador Pablo Martínez Corral.

El historiador Pablo Martínez Corral.

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Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

La asociación cultural Cauce del Nalón retoma su actividad tras el parón estival con dos interesantes actos para el mes de septiembre: una charla del historiador Pablo Martínez Corral (el día 17) y la presentación del libro "Escribir y crear; Clarín adentro", de Jean Francois Botrel (días 30).

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"Gobernar la guerra. Asturias 1936-1937) es el epígrafe de la charla que ofrecerá Pablo Martínez Corral, un acto en el que también intervendrán Adrián Suárez González e Isabel Rivera Onís, presidenta de Cauce del Nalón. Lo organiza la entidad con la colaboración del Ayuntamiento de Laviana y LA NUEVA ESPAÑA, el 17 de septiembre a las 19.30 horas en el Cidan. Se hablará del "Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León", el valioso documento que ha sacado a la luz un grupo de investigadores denominado "La Trókola" en el Archivo General Militar de Ávila. Pablo Martínez Corral, profesor de Secundaria e historiador, fue el principal artífice del descubrimiento.

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Sama

El miércoles 30 de septiembre, en la Casa de la Cultura de Sama, a las 19.30 horas tomará el relevo Jean Francois Botrel para presentar "Escribir y crear; Clarín adentro". Presentarán al autor Ana Cristina Tolivar Alas y Ricardo Labra. Organizan el acto cauce y el Ayuntamiento de Langreo, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.

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