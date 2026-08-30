La Banda de Música de Laviana, en el concierto fin de verano del ciclo "Sintonía Atlántica" de Suances (Cantabria)
La formación asturiana compartió escenario, en el puerto de la localidad, junto a la banda de música local
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Un encuentro con vocación de reforzar los vínculos culturales y musicales de todo el norte de España. Este es el objetivo de "Sintonía Atlántica", un programa cultural que se desarrolla a lo largo de todo el verano en Suances (Cantabria) y en cuyo concierto final ha participado, con gran acogida de público, la Banda de Música de Laviana.
En recital participaban, además de los lavianeses, la Banda Municipal de Música de Suances. La cita tuvo lugar en la mañana de este domingo 30 de agosto. La organización del concierto quiso enfatizar, además, el importante papel que desempeñan las agrupaciones musicales "en la conservación y transmisión de la cultura popular".
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