La exposición "30 miradas sobre las Cuencas", con las mejores fotos de los valles mineros, desde este martes 1 en el Cidan de Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana albergará, desde este martes 1 de septiembre y hasta el día 15, la exposición "30 miradas sobre las Cuencas", una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El horario de visita de la exposición es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

"Armandina", de Manuel Ángel Suárez Calvo

De entre todas las imágenes recibidas, finalmente fue la fotografía «Armandina», de Manuel Ángel Suárez Calvo, la que fue elegida como ganadora del concurso "30 miradas sobre las Cuencas". Tras la deliberación del jurado, se seleccionaron un total de 30 fotografías conforme a criterios de originalidad, calidad técnica y adecuación a la temática del concurso. Entre ellas, "Armandina", fue distinguida como la mejor obra del certamen. "Armandina sigue vigilando los chorizos día a día en la vieja cocina donde habitan los recuerdos de su infancia. Y ya van noventa y tantos años", explica el autor sobre su foto, tomada en Campo de Caso.

La fotografía "Armandina", en su formato original vertical. / Manuel Ángel Suárez Calvo

El concurso se impulsó con el objetivo de promover la participación ciudadana y poner en valor la identidad de las Cuencas a través de la fotografía. La iniciativa buscó recopilar treinta miradas capaces de reflejar la esencia del territorio desde distintas perspectivas, fomentando el vínculo con las comarcas mineras y otorgando visibilidad al talento creativo de sus habitantes. El certamen fue organizado por Editorial Prensa Asturiana con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias y Caja Rural de Asturias, y la colaboración de Tierra del Agua.

Majada de La Gallera / Valentín Fernández Suárez

Las fotografías del ganador del concurso, Suárez Calvo guardan la memoria del parque natural de Redes. Se trata de un autor cuyo trabajo ya ha sido reconocido en este parque natural. No en vano, la asociación Redes Natural ya lo premió –junto a su hermano, José Ramón– con el "Zurrón de Redes", galardón que reconoce la labor de las personas que dan a conocer este espacio natural.

Además de la imagen ganadora, en la exposición que desde este martes 1 de septiembre se puede ver en el Cidan de Pola de Laviana recoge otras 29 fotos, con los trabajos seleccionados por el jurado. Se podrán ver imágenes de Valentín Fernández, Silvia Alonso, Rosa María Fernández, Pablo Rodríguez, Nacho Rodríguez, Julio César Alonso, Javier Castro (2), Fran Granados, Camilo Alonso (2), Álvaro Hurtado, Alfredo Figueroa (2), Carlos Álvarez, Felipe González (2), Francisco Pérez (2), Gema Sánchez, Ignacio Varela, Jonatan da Silva (2), José Manuel Rodil, Jos Montes, José Luis Antuña, Lucía Ania y Luis Alberto Díaz.