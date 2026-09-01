Finalizan los trabajos en el río La Ferrera a su paso por El Condao para limpiar el cauce y reducir el riesgo de inundaciones por crecidas

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha finalizado los trabajos de la mejora de la capacidad de desagüe del río La Ferrera en las inmediaciones de El Condao, en Laviana. "Esta actuación se realizó en el marco del convenio firmado con el Ayuntamiento de Laviana para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el término municipal, en el que se contempla una inversión de 120.000 euros durante un plazo de 4 años", destacaron responsables de la entidad.

Las labores principales consistieron en la retirada de elementos que obstaculizaban el paso del agua, como troncos o restos vegetales, y en "labores selectivas" de eliminación de la vegetación de ribera. "Con estas intervenciones se recupera la capacidad de desagüe ordinaria del cauce, reduciendo el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas".

El río La Ferrera a su paso por El Condao. / .

Los trabajos se desarrollaron a lo largo de un tramo de 275 metros y contaron con un presupuesto de 19.000 euros. La Confederación destacó que la "limpiezas de cauces", retirada de elementos que obstruyen el paso del agua, como troncos o sedimentos, "tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas, ya que su eficacia se centra en prevenir desbordamientos ante incrementos moderados de caudal". Por ello, "la reducción del riesgo de inundación requiere un conjunto más amplio de medidas, entre las cuales cobra especial importancia evitar la ocupación de las zonas inundables".

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Vegetación

Además de la retirada de elementos que obstruyen los cauces, "la Confederación desarrolla actuaciones orientadas a mejorar las condiciones ambientales de los ríos, como la recuperación de la vegetación de ribera, la eliminación de azudes en desuso y el control de las especies invasoras. En el año 2025, destinó 5,9 millones de euros a trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en 263 actuaciones distribuidas por 100 municipios", expusieron sus responsables.