"Treinta miradas sobre las Cuencas" para retratar la esencia de un territorio: "Estas fotografías reflejan muy bien la idiosincrasia de aquí; naturaleza y minas se combinan"

Las mejores fotografías de las comarcas mineras se muestran estos días en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana que acoge, desde este martes y hasta el día 15 de septiembre, la exposición "30 miradas sobre las Cuencas", una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. La muestra permanecerá abierta en horario de visita de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas. El acceso es gratuito.

Leo Nosovs y María José Camacho admirando la fotografía ganadora, "Armandina". / Lucía Hernández

Entre las imágenes, se encuentra la fotografía ganadora del concurso, "Armandina", de Manuel Ángel Suárez Calvo, que para el pequeño Leo Nosovs Camacho, uno de los visitantes que este martes se pasaron por la muestra, "está bastante bien". La imagen retrata a una mujer mayor de Campo de Caso, que está vigilando sus chorizos en la cocina, en un ambiente íntimo. Para otro visitante, Jorge Suárez, "la exposición refleja muy bien lo que es Asturias y su idiosincrasia, tanto en el nivel paisajístico, como de arqueología industrial. Luego también veo imágenes que parecen verdaderos lienzos de pintura, sobre todo la ganadora. Los contrastes de la luz y el movimiento de los caballos son una belleza pictórica".

Identidad

El concurso se creó con el objetivo de poner en valor la identidad de las Cuencas. Gonzalo Barbón, coordinador del Cidan, recalcó, sobre la evolución de las Cuencas, que "mejoró mucha la zona de verdad, las fachadas estaban negras y el río también estaba tintado por el arrastre del carbón. Estas fotos son muy artísticas, algunas se pueden utilizar para poner en un cuadro en el salón. Además, están hechas desde otra perspectiva".

Jorge Suárez contemplando varias fotografías de la exposición. / Lucía Hernández

Entre el público, cada uno tiene su fotografía favorita. Si para Suárez sus preferidas eran las de los caballos, otros preferían las paisajísticas como Gonzalo Barbón, María José Camacho o Paula Díaz. "Las fotos transmiten muy bien el sentimiento asturiano y de las Cuencas porque combinan naturaleza con minas y pozos", decía Camacho. Mercedes Hevia, vecina lavianesa, se decantó por "la foto de la botella de sidra en el Descenso porque también es un referente de Asturias". En el caso de Lola Melendi, destacó las fotografías de un instante exacto. "La foto del rally de tierra y la del caballo con el mastín me gustan mucho. Aunque en la foto de la aurora boreal es increíble que hayan sabido capturar el momento justo". Las imágenes que llamaron la atención de Sonia Coto, de la Oficina Juvenil, fueron las industriales. "La del puente es diferente, tiene otro enfoque".

El concurso se promovió con la intención de impulsar la participación ciudadana y poner en valor la identidad de las Cuencas a través de la fotografía. La iniciativa buscó recopilar treinta miradas capaces de reflejar la esencia del territorio desde distintas perspectivas, fomentando el vínculo con las comarcas mineras y otorgando visibilidad al talento creativo de sus habitantes. El certamen fue organizado por Editorial Prensa Asturiana con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias y Caja Rural de Asturias, y la colaboración de Tierra del Agua.