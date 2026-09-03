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Laviana sustituye la pasarela de la senda de Ribota, en muy mal estado por la humedad

El nuevo paso es metálico, fabricado a medida para esta ruta peatonal

Las obras para la sutitución de la pasarela de la senda de Ribota.

Las obras para la sutitución de la pasarela de la senda de Ribota. / Ayto de Laviana

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L. Díaz

Pola de Laviana

Una obra muy esperada por los usuarios de la senda de Ribota, en Laviana. Esta semana se ha llevado a cabo la obra para sustituir la pasarela de este camino, que llevaba ya tiempo en muy mal estado por la humedad.

Desde el gobierno local se señaló que hubo que fabricar una estructura metálica "a medida" para sustituir la pasarela, que "por estar en zona húmeda y sombría" se encontraba en malas condiciones. Con el nuevo material se espera garantizar su "durabilidad".

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