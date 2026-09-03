Taller audiovisual del artista Ricardo Villoria, este fin de semana en Laviana

Conocer cómo es un rodaje profesional. Esta es la oportunidad que brinda el Ayuntamiento de Laviana a todas las personas que tengan inquietud por el mundo audiovisual, a través de un taller, "Memoria Audiovisual d'Asturies", que impartirá este domingo 6 de septiembre el polifacético artista y diseñador lavianés Ricardo Villoria.

Para participar en esta actividad, es necesario inscribirse, el plazo está abierto hasta este viernes 4 de septiembre, a las 14.00 horas, en el Cidan de Pola de Laviana. Hay un máximo de 12 plazas. El horario del taller, este domingo, será de 10.30 a 14.00 horas. Durante la mañana se grabará una escena ambientada en el patrimonio y las tradiciones del medio rural asturiano.

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Ricardo Villoria (Villoria, Laviana, 1986) estudió Gráfica Publicitaria en Oviedo, ciudad en la que inició una trayectoria profesional orientada al diseño gráfico. Tras sus estancias en Londres y Madrid sus intereses creativos se extendieron a disciplinas como la pintura, la fotografía, el vídeo o la moda, con la marca Petra Von Kant. Ha trabajado como director artístico en la escena musical nacional y, concretamente, en los últimos proyectos de Rodrigo Cuevas.