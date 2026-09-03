Taller audiovisual del artista Ricardo Villoria, este fin de semana en Laviana
El plazo para inscribirse concluye este viernes 4 de septiembre, a las 14.00 horas
Conocer cómo es un rodaje profesional. Esta es la oportunidad que brinda el Ayuntamiento de Laviana a todas las personas que tengan inquietud por el mundo audiovisual, a través de un taller, "Memoria Audiovisual d'Asturies", que impartirá este domingo 6 de septiembre el polifacético artista y diseñador lavianés Ricardo Villoria.
Para participar en esta actividad, es necesario inscribirse, el plazo está abierto hasta este viernes 4 de septiembre, a las 14.00 horas, en el Cidan de Pola de Laviana. Hay un máximo de 12 plazas. El horario del taller, este domingo, será de 10.30 a 14.00 horas. Durante la mañana se grabará una escena ambientada en el patrimonio y las tradiciones del medio rural asturiano.
Ricardo Villoria (Villoria, Laviana, 1986) estudió Gráfica Publicitaria en Oviedo, ciudad en la que inició una trayectoria profesional orientada al diseño gráfico. Tras sus estancias en Londres y Madrid sus intereses creativos se extendieron a disciplinas como la pintura, la fotografía, el vídeo o la moda, con la marca Petra Von Kant. Ha trabajado como director artístico en la escena musical nacional y, concretamente, en los últimos proyectos de Rodrigo Cuevas.
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