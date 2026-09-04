Los colegios de Laviana, listos para el inicio del curso: se hicieron obras de mantenimiento por valor de 25.000 euros este verano
Los trabajos incluyeron pintado de aulas, impermeabilizaciones y limpiezas
Todo listo para el inicio de un nuevo curso en los colegios públicos de Laviana. El Ayuntamiento, encargado del mantenimiento de estos centros educativos, ha destinado durante este verano algo más de 25.000 euros a que se realizaran mejoras, pequeñas obras y limpiezas necesarias para empezar con buen pie las clases.
Desde el Ayuntamiento de Laviana se ha subrayado que se han destinado los meses de verano a ejecutar "gran parte de los trabajos de mantenimiento" de los centros educativos del concejo. Dentro de estas labores, se ha llevado a cabo la limpieza y la reparación de terrazas del colegio Elena Sánchez Tamargo de Pola de Laviana y del CRA Alto Nalón (con aulas en El Condao y Villoria). Estos centros precisaban de "reparación de baldosas, sellados de juntas e impermeabilización", unos trabajos con una inversión cercana a los 15.000 euros. Además, se llevó a cabo una limpieza en profundidad de canalones (1.900 euros).
Además, se procedió al repintado de varias aulas y zonas comunes en los tres colegios del concejo (además de los dos mencionados, el Maximiliano Arboleya, de Barredos), que se contrató con un montante de 8.250 euros.
También desde el servicio de Obras, y con personal propio del Ayuntamiento, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en zonas ajardinadas, áreas comunes exteriores y reparación en enchufes y carpinterías.
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