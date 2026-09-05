Laviana estrenará este mes su nueva pista de atletismo

Ya hay día y hora. El próximo 17 de septiembre a las 17.00 horas, Laviana celebrará la inauguración de la pista de atletismo en su velódromo . El maestro de ceremonias será de Juan Carlos Higuero, campeón de Europa de 1.500 metros, medalla de bronce en el campeonato del mundo de 1.500 metros y que atesora tres participaciones en los Juegos Olímpicos y la medalla de plata de la Real Orden del mérito deportivo. Un broche de oro para esta nueva instalación tan demandada por los atletas de Laviana y por la cantera del Club Atletismo Laviana que también el día 17 tendrá gran protagonismo.

La nueva pista de atletismo dispuesta en el anillo interior del velódromo, cuenta además con zonas de lanzamiento y salto.

260.000 euros de inversión

Con una inversión de más de 260.000 euros, procedentes del remanente de tesorería, se da respuesta a una de las demandan más importantes del atletismo en el concejo, que reclamaba disponer de un espacio para entrenamientos y competiciones específicamente para estas especialidades deportivas.

El conjunto de trabajos realizados en esta instalación , se completa con una edificación auxiliar que servirá como zona de resguardo y descanso para los atletas y para almacén del club. Tiene además un porche y fuente de agua y mobiliario exterior

Durante décadas, el concejo fue referente en el entrenamiento de distintas especialidades de atletismo. Una herencia que sigue viva, prueba de ello es la implicación de los colegios públicos del concejo, que han alimentado una importantísima cantera, de la que se alimenta el club Atletismo Laviana. "Han estado muy presentes sus sugerencias" en el diseño de la infraestructura, destacan desde el gobierno local.

Senderos del Carbón

Las instalaciones atléticas Senderos del Carbón dispondrán de una pista de 60 metros para pruebas atléticas de velocidad y en su zona central contará con dos fosos, uno de ellos para salto de longitud y otro para lanzamientos.

Todos estos trabajos se han completado además con el acondicionamiento de una zona para espectadores y los accesos al Velódromo. También se asfaltó sobre la zahorra ya existente y se colocó iluminación en estas zonas de tránsito.

Los atletas lavianeses inician así la temporada de otoño con un nuevo espacio público para sus entrenamientos. n