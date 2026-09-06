Tolivia celebra 20 años de jazz sacando su festival a la calle
Mónica Acebedo cantando a Édith Piaf, "Body and soul" y un homenaje a Tina Turner, además de un podcast, en el cartel de la cita
Hace 20 años que Baldomero Gutiérrez, Mero, coordinó un ciclo de jazz en la Escuela de Música de Llanera, donde trabaja. Tras el concierto de los profesores de aquel curso iba conduciendo hacia su casa, en Tolivia, Laviana, y pensó que por qué no podía sonar esa música en su pueblo. Así nació el "Tolivia Rural Jazz" que este 2026 celebra su veinte aniversario.
La efeméride convierte la cita de este año en algo especial para Mero así que ha decidido volver a los orígenes. En las últimas ediciones los conciertos habían sido en la iglesia pero el próximo 26 de septiembre serán al aire libre, en la plaza. Como siempre, con acceso gratuito.
La música comenzará a las siete y media de la tarde y además contará con la grabación en directo del "Women Riot podcast", un programa dedicado a reivindicar y visibilizar la música hecha por mujeres.
El cartel
Y las mujeres protagonizarán la celebración de este veinte aniversario. Mónica Acebedo cantará canciones de Édith Piaf. Además habrá un homenaje a la reina del rock con el espectáculo "The best of Tina". El cartel lo completa el trío "Body and Soul" y su música de los años 50.
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