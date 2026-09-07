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Carrio, en Laviana, celebra sus fiestas de Nuestra Señora de los Remedios

Este martes habrá misa, paella y verbena

Reparto de paella en las fiestas de Carrio en una imagen de archivo

Reparto de paella en las fiestas de Carrio en una imagen de archivo / LNE

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David Orihuela

David Orihuela

Carrio (Laviana)

Carrio, en Laviana, está en plena celebración de sus tradicionales Fiestas de Nuestra Señora de los Remedios, con un completo programa festivo que combina gastronomía, música y actos religiosos. Los festejos dan comienzo este lunes 7 de septiembre a las 20.00 horas con la inauguración oficial, seguida a las 21.00 horas por una gran espicha en la carpa cuyo menú incluye huevos cocidos, tortilla, lacón, chorizos a la sidra, tabla de embutidos, costillas y arroz con leche de postre, todo ello por un precio de 18 euros por persona previa inscripción contactando con la Asociación. La fiesta sigue por la noche y a partir de las 23.00 horas Dj Stefan se encargará de poner la banda sonora.

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La jornada del martes 8 de septiembre, Día de Asturias, arrancará a las 11.00 horas con un pasacalles de gaita y tambor, dando paso a las 11.15 horas a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de los Remedios, tras la cual se celebrará la tradicional puya del ramu, a las 12.15 horas, y la sesión vermut a partir a las 13.00 horas. Ya por la tarde, a las 15:.0 horas se servirá una paella para los socios de La Ballena de Carrio. A partir delas 19.00 horas volverá la música con la verbena a cargo del “Dúo Reflejos”.

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