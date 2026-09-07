Carrio, en Laviana, celebra sus fiestas de Nuestra Señora de los Remedios
Este martes habrá misa, paella y verbena
Carrio, en Laviana, está en plena celebración de sus tradicionales Fiestas de Nuestra Señora de los Remedios, con un completo programa festivo que combina gastronomía, música y actos religiosos. Los festejos dan comienzo este lunes 7 de septiembre a las 20.00 horas con la inauguración oficial, seguida a las 21.00 horas por una gran espicha en la carpa cuyo menú incluye huevos cocidos, tortilla, lacón, chorizos a la sidra, tabla de embutidos, costillas y arroz con leche de postre, todo ello por un precio de 18 euros por persona previa inscripción contactando con la Asociación. La fiesta sigue por la noche y a partir de las 23.00 horas Dj Stefan se encargará de poner la banda sonora.
La jornada del martes 8 de septiembre, Día de Asturias, arrancará a las 11.00 horas con un pasacalles de gaita y tambor, dando paso a las 11.15 horas a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de los Remedios, tras la cual se celebrará la tradicional puya del ramu, a las 12.15 horas, y la sesión vermut a partir a las 13.00 horas. Ya por la tarde, a las 15:.0 horas se servirá una paella para los socios de La Ballena de Carrio. A partir delas 19.00 horas volverá la música con la verbena a cargo del “Dúo Reflejos”.
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