Tres sainetes de la Compañía Asturiana de Comedias, en Pola de Laviana
La representación será el viernes en la Casa de Cultura
La Casa de Cultura de Pola de Laviana será el escenario este viernes, 11 de septiembre, a las 19.30 horas, de la representación de tres saninetes a cargo de la Compañía Asturiana de Comedias. El programa incluye los títulos "Los figos de San Miguel", de Arsenio González; "Pitición de Manu" de Antón de la Braña; y "La declaración", también de Arsenio González.
A través de la gracia, la socarronería y la dulzura de sus personajes, estos tres sainetes se presentan como un exponente de los usos y costumbres de nuestra tierra y presentan historias que, aunque universales en su esencia, poseen un acento y un carácter puramente asturianos que persisten a pesar del avance tecnológico.
El elenco encargado de dar vida a estas situaciones está formado por Lluís Antón González, Norberto Sánchez, María Pallarés, Mar Buelga, Armando Felgueroso, Marta Casas, Bibiana Vega, Carmen Castillo y Berta Suárez.
Las entradas se pueden adquirir en el CIDAN desde el lunes 7 de septiembre, así como en la propia Casa de Cultura el mismo día de la representación, desde una hora antes de su inicio.
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