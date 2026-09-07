Tres sainetes de la Compañía Asturiana de Comedias, en Pola de Laviana

La Casa de Cultura de Pola de Laviana será el escenario este viernes, 11 de septiembre, a las 19.30 horas, de la representación de tres saninetes a cargo de la Compañía Asturiana de Comedias. El programa incluye los títulos "Los figos de San Miguel", de Arsenio González; "Pitición de Manu" de Antón de la Braña; y "La declaración", también de Arsenio González.

A través de la gracia, la socarronería y la dulzura de sus personajes, estos tres sainetes se presentan como un exponente de los usos y costumbres de nuestra tierra y presentan historias que, aunque universales en su esencia, poseen un acento y un carácter puramente asturianos que persisten a pesar del avance tecnológico.

El elenco encargado de dar vida a estas situaciones está formado por Lluís Antón González, Norberto Sánchez, María Pallarés, Mar Buelga, Armando Felgueroso, Marta Casas, Bibiana Vega, Carmen Castillo y Berta Suárez.

Las entradas se pueden adquirir en el CIDAN desde el lunes 7 de septiembre, así como en la propia Casa de Cultura el mismo día de la representación, desde una hora antes de su inicio.