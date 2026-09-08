Laviana impulsa un plan para mejorar seis calles de la Pola y Barredos: se renovará el firme y se repintarán las marcas viales

El Ayuntamiento de Laviana destinará 150.000 euros a reasfaltar seis calles de Barredos y la Pola para reparar el "deficiente" firme viario y mejorar la seguridad, así como facilitar el paso del transporte urbano. La actuación incluye la reposición y mejora de marcas viales y la eliminación de una antigua parada de autobús. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses.

Las calles afectadas son, en Pola de Laviana, Mariano Menéndez Valdés, Víctor Fernández Mayo (en el tramo próximo al Ayuntamiento), Arturo León (en el tramo cercano al ambulatorio), Luis Alonso (en las inmediaciones de la barriada) y la calle Asturias (junto al colegio). En Barredos se intervendrá en la avenida Principado. Se actuará, en total, sobre una superficie de 4.893 metros cuadrados. El coste de la actuación es de 149.968 euros.

En el proyecto técnico para planificar los trabajos, los técnicos municipales constatan que "diversas vías presentan un estado del firme deficiente, considerándose necesaria su renovación en orden a restablecer las condiciones que permitan la circulación de personas y vehículos en condiciones adecuadas, así como la correcta evacuación de las aguas pluviales".

Los técnicos plantean la "renovación de los firmes y adecuación a su uso característico, realizando adaptaciones para el control de velocidad donde sea necesario y repintado de marcas viales donde resulten afectadas por la intervención". También argumentan que, una vez realizada una visita de inspección a las zonas afectadas, "se comprueba que el estado de conservación de la vía es deficiente en toda su longitud para el nuevo recorrido del transporte urbano, dada la presencia generalizada de grietas, blandones y baches. Esto es especialmente destacado en el carril de circulación de los autobuses, así como en las zonas de cruces y maniobras de estos autobuses".

Seguridad vial

El informe identifica, además, una serie de emplazamientos "en los que sería necesario intervenir para mejorar las condiciones de seguridad vial, sobre todo en aquellos aspectos relativos a la circulación segura de peatones y la velocidad de circulación de vehículos, tanto en señalización horizontal como vertical".

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Las actuaciones propuestas se centran "fundamentalmente en el corte, fresado, limpieza, imprimación y aplicación de asfalto en las diferentes zonas para las que se han señalado deficiencias, así como el repintado de marcas viales donde resulte necesario". En el caso de la calle Luis Alonso "se deberá proceder a la demolición de un apeadero existente de la antigua parada de autobuses" que "consistirá en la retirada de una valla existente, y la demolición del pavimento actual, acera de baldosa y bordillo para proceder posteriormente a su asfaltado".