Las mejores fotos de los valles mineros, en el Cidan de Laviana con la exposición "Treinta miradas sobre las Cuencas"

Las cuencas mineras guardan todos los secretos y todos los colores de Asturias, solo hay que saber mirar para encontrarlos. Es lo que propone la exposición "30 miradas sobre las Cuencas", una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. Las fotografías pueden verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana albergará hasta el 15 de septiembre. El horario de visita es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición "30 miradas sobre las Cuencas" el el Cidan de Pola de Laviana / Lucía Hernández

El visitante encontrará un recorrido por el territorio que va del valle a la montaña, de las entrañas de los pozos mineros hasta las cumbres de Redes o Cotobello, de usos y costumbres que se perdieron a los trabajos que se mantienen, del blanco y negro al arcoíris. Cada una de las imágenes muestra una de las aristas de un territorio tan complejo como apabullante.

El concurso

El concurso se organizó para promover la participación ciudadana y reforzar y dar a conocer la identidad de las Cuencas a través de la fotografía. La iniciativa buscó recopilar treinta miradas capaces de reflejar la esencia del territorio desde distintas perspectivas, fomentando el vínculo con las comarcas mineras y otorgando visibilidad al talento creativo de sus habitantes. El certamen fue organizado por Editorial Prensa Asturiana con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias y Caja Rural de Asturias, y la colaboración de Tierra del Agua.

Majada de La Gallera / Valentín Fernández Suárez

Entre las imágenes que se presentaron al certamen, la ganadora fue «Armandina», de Manuel Ángel Suárez Calvo. Tras la deliberación del jurado, se seleccionaron un total de 30 fotografías, las que ahora se pueden ver en la exposición, conforme a criterios de originalidad, calidad técnica y adecuación a la temática del concurso. Entre ellas, "Armandina", fue distinguida como la mejor obra del certamen. "Armandina sigue vigilando los chorizos día a día en la vieja cocina donde habitan los recuerdos de su infancia. Y ya van noventa y tantos años", explica el autor sobre su foto, tomada en Campo de Caso.

Además de la imagen ganadora, en la exposición que desde este martes 1 de septiembre se puede ver en el Cidan de Pola de Laviana recoge otras 29 fotos, con los trabajos seleccionados por el jurado. Se podrán ver imágenes de Valentín Fernández, Silvia Alonso, Rosa María Fernández, Pablo Rodríguez, Nacho Rodríguez, Julio César Alonso, Javier Castro (2), Fran Granados, Camilo Alonso (2), Álvaro Hurtado, Alfredo Figueroa (2), Carlos Álvarez, Felipe González (2), Francisco Pérez (2), Gema Sánchez, Ignacio Varela, Jonatan da Silva (2), José Manuel Rodil, Jos Montes, José Luis Antuña, Lucía Ania y Luis Alberto Díaz.