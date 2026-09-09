Música, procesiones, motos y gastronomía en las fiestas de El Condao, en Laviana
Las celebraciones tendrán lugar entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre
La localidad lavianesa de El Condao celebra este fin de semana sus fiestas, desde el viernes 11, con la primera verbena, hasta el domingo 13, con la misa y la procesión. Habrá autobuses desde Pola y hasta El Condao viernes y sábado.
Las fiestas empezarán el viernes a las 18.00 horas, con el partido de solteros contra casados en la cancha. Desde las 19.00 habrá pasacalles de gaiteros, y a las 23.30 empezará la primera verbena, con el grupo "Fussión" y Diazz DJ.
El sábado 12 el pasacalles empieza a mediodía, a continuación habrá concurso de tortillas. A las 16.00 es el turno de los juegos infantiles y a las 18.00, el espectáculo de motos con Edu Rodríguez Stunt. A las 20.30 hay misa y procesión, desde la iglesia a la capilla, con la Banda de Música de Laviana. El segundo baile (23.30) contará con "Pasito Show", el dúo "Vibe" y Diazz DJ.
Las fiestas terminarán el domingo. A las 13.00, misa y procesión, con el camino inverso al del sábado: de la capilla a la iglesia. Desde mediodía se repartirá el "bollu" a los socios. Habrá vermú musical con el trío "Spoiler" y a las 15.00, comida popular, con una paellada. Las celebraciones concluirán con el maratón de tute y parchís (desde las 17.30 horas).