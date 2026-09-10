El plan de fomento del transporte público en Laviana: 157 viajes gratuitos cada día

Algo más de 157 viajes al día. Este es el resultado del plan de fomento de uso del transporte público impulsado por el Ayuntamiento de Laviana, que se concretó con la puesta en marcha de dos medidas concretas. La primera, la gratuidad de los viajes en autobús entre Pola de Laviana y los pueblos del concejo. La segunda, la gratuidad de los viajes en los autobuses urbanos (Laviana-Riaño) para las personas mayores de 65 años.

Entre los meses de octubre y abril -los últimos datos que tiene en su mano el Consistorio-, los vecinos de Laviana utilizaron estos dos servicios gratuitos en 33.323 ocasiones. 8.103 viajes fueron entre la Pola y los pueblos del municipio; el resto, 25.220 viajes, fueron los realizados por los mayores de 65 años en la línea de transporte urbano que une Pola de Laviana con Riaño, en Langreo, donde se ubica el hospital Valle del Nalón. Una media de 157,2 viajes diarios. De ellos, 38,2 se efectuaron en el transporte rural, y 118,9, en la línea urbana.

Son un total de 1.470 los lavianeses que se adhirieron a la posibilidad de tener los viajes gratuitos en la zona rural. Para los viajes urbanos, son 1.290 los lavianeses mayores de 65 años los que disfrutan de la gratuidad del bus hasta Riaño.

Apuesta por el transporte urbano

La posibilidad de acceder gratuitamente a estos servicios de transporte público se puso en marcha el pasado mes de octubre. Desde entonces, además, se han dado varios pasos más para fomentar el uso del transporte público en el concejo. En Pola de Laviana se aumentaron el número de paradas del bus urbano, hasta alcanzar las siete. También se estrenaron nuevos servicios búho (nocturnos) a los pueblos durante los fines de semana -ahora con problemas a causa de la falta de seguridad que denuncian los conductores-, y entró en servicio el denominado "intercambiador" en la calle río Cares, una zona donde se pueden coger todos los autobuses con llegada y salida en el municipio (urbanos, zona rural, Oviedo, Gijón y lanzadera AVE).

El gobierno local señaló cuando puso en marcha estas medidas que "serán un aliciente importante para la utilización del transporte urbano, y permitirán que las personas mayores puedan utilizar las propias paradas interurbanas, en el caso de La Pola, de manera gratuita, cuando por causas de problemas de movilidad personal o tras realizar una compra en la zona centro, necesiten llegar a sus barrios de origen". De esta forma, se quiere facilitar la movilidad a este sector de la población. Por su parte, para los vecinos de los pueblos, la medida "también facilita el uso del transporte público y la mejora de las condiciones a la hora de fijar población en los pueblos".

Asimismo, el pasado mes de diciembre entraron en servicio dos plataformas en Laviana para favorecer la accesibilidad a los autobuses.