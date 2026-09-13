Cauce retoma su actividad con una charla en Laviana del historiador Pablo Martínez Corral: hablará del "Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León"

"Gobernar la guerra. Asturias 1936-1937) es el epígrafe de la charla que ofrecerá en Laviana Pablo Martínez Corral, un acto con el que la asociación cultural Cauce del Nalón retoma su actividad tras el parón estival. También intervendrán Adrián Suárez González e Isabel Rivera Onís, presidenta de Cauce del Nalón. Lo organiza Cauce con la colaboración del Ayuntamiento de Laviana y LA NUEVA ESPAÑA. Y será el 17 de septiembre a las 19.30 horas en el Cidan, en Pola de Laviana.

En la charla se hablará del "Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León", el valioso documento que ha sacado a la luz un grupo de investigadores denominado "La Trókola" en el Archivo General Militar de Ávila. Pablo Martínez Corral, profesor de Secundaria e historiador, fue el principal artífice del descubrimiento.

Se trata de un proyecto articulado, compuesto por 18 artículos y varias disposiciones transitorias. El texto, elaborado de acuerdo a la legalidad de la Constitución de 1931, no aparece firmado ni fechado.

Jean Francois Botrel

La charla de Pablo Martínez Corral no es el único acto programado por Cauce para el presente mes de septiembre. El miércoles 30, en la Casa de la Cultura de Sama, a las 19.30 horas tomará el relevo Jean Francois Botrel para presentar "Escribir y crear; Clarín adentro". Presentarán al autor Ana Cristina Tolivar Alas y Ricardo Labra. Organizan el acto Cauce y el Ayuntamiento de Langreo, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.