El juez obliga al Ayuntamiento de Laviana a facilitar a un vecino los datos del gasto municipal en el festival "We love Laviana", celebrado hace tres años

El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo ha estimado el recurso presentado por un vecino de Laviana en el que denunciaba la falta de información "y de transparencia" sobre el dinero aportado por el Ayuntamiento al festival "We love Laviana", celebrado en agosto de 2023.

En su fallo, el juez insta al Ayuntamiento (al que también impone las costas) a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, "facilite al reclamante" la información sobre la "participación económica del Ayuntamiento". "En el presente caso no consta en el expediente administrativo que se haya dado al demandante la información interesada".

Argumenta la sentencia que el demandante , previamente al pleito judicial, "acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en donde se dictó resolución" instando al Ayuntamiento a dar la información ya que se había puesto a su "disposición ‘sólo una parte de la información requerida, particularmente la relativa a la participación material del Ayuntamiento’", no la económica. También apunta el fallo que el Consistorio, por su parte, esgrimió "que ha dado escrupuloso cumplimento al derecho a la información del hoy recurrente ya que ‘no existe gasto económico y, que la colaboración municipal se limitó a la cesión de material’".

Demandante

El demandante, Javier Antuña, aseguró que "el Ayuntamiento nunca ha dicho de forma expresa, formalmente, ni que sí ni que no puso dinero para el festival". Y añadió: "Es lamentable esta situación porque obligan a un ciudadano a acudir a los tribunales, con el coste que tiene económico y personal, para ejercer un derecho constitucional como es el acceso a la información pública. Y es lamentable que gasten el dinero de los ciudadanos en estas cosas porque pagaron a un abogado externo".