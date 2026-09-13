"Laviana, mucho pueblo": el Ayuntamiento invirtió este verano más de 40.000 euros en colaborar con asociaciones para apoyar la celebración de festejos locales

La lucha contra la crisis demográfica de las zonas rurales se puede realizar desde muchos frentes. Y uno de ellos está en el apoyo a las fiestas, eventos y tradiciones que se celebren los núcleos. De ahí nació el plan "Laviana, mucho pueblo", un proyecto del Ayuntamiento lavianés a través del cual se llevan a cabo varias acciones. Una de ellas es la colaboración con asociaciones y colectivos para la puesta en marcha de fiestas patronales y sus eventos. Este verano, el consistorio lavianes, en el marco de este proyecto, ha aportado hasta 40.000 euros en ayudas.

"Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Laviana colabora con las distintas asociaciones culturales, vecinales o de festejos que se encargan de organizar las fiestas patronales y otros eventos festivos en la zona rural", explicaron desde el gobierno local lavianés. Así, subrayaron que "el consistorio enmarca estas ayudas dentro del plan dinamizador de ‘Laviana, mucho pueblo’, que integra varias acciones y que pretende que el asociacionismo sea el motor que impulse la vida en los pequeños pueblos del concejo".

Lo que se pretende desde el Ayuntamiento destacaron la importancia de la recuperación de centros sociales de los núcleos del municipio, así como la organización de actividades "como son la celebración de las romerías y fiestas patronales que muchas de ellas también tienen dentro de sus programas pruebas deportivas o actividades culturales".

Colaboraciones

Desde el consistorio explicaron que las ayudas a la asociaciones no llegan solo en forma de dinero contante y sonante. "Estas colaboraciones son muy diversas, desde facilitar autobuses para los desplazamientos entre La Pola y los pueblos donde se celebran las fiestas, pasando por limpieza y suministros de contenedores , o por el alquiler de generadores, vallas o aseos, publicidad, cartelería etc.", explicaron.

El Gobierno local considera fundamental estos eventos y fiestas para que se pueda dinamizar los pueblos y ponerlos en el mapa: "la celebración de este tipo de festejos y otros eventos de tipo cultural o deportivo fuera de la capital del municipio, La Pola, ayuda a que se conozcan otras zonas y sean el centro del ocio, deportivo o cultural, del concejo de Laviana durante unos días".