Nuevo triunfo del lavianés Héctor Moro, que se impone en la media maratón del bajo Pas

Nuevo éxito sobre el asfalto del atleta lavianés Héctor Moro. El atleta ha retomado su temporada en Cantabria, logrando un triunfo en la categoría de más 45 años en la media maratón de Vega de Pas. Un nuevo paso en su preparación para correr una nueva maratón, la número 80 de su carrera deportiva, en ese reto que se ha marcado de llegar al centenar de maratones. La disputará en Logroño el 4 de octubre.

Moro explicó que "correr por un podio no debería de ser nuestro aliciente para ser y sentirnos corredores, pero también es cierto que subirse a uno también presta porque nos reconoce el esfuerzo invertido para ello". El corredor lavianés señaló que "cada uno de nosotros cargamos con nuestra mochila y tenemos nuestras circunstancias; también nuestros objetivos, pero hacer todo lo que esté de nuestra mano para alcanzarlos debería de ser nuestra mejor medalla".

La de este sábado fue una carrera de preparación, pero con un gran final. "Como viene siendo habitual en los últimos años, tocó volver a la Media Maratón del Bajo Pas y, casi sin esperarlo porque salí 'a ver qué pasaba', acabé en lo más alto del podio de veteranos", explica Moro.

Claves

El secreto detrás de los éxitos del atleta lavianés es tan fácil como complicado: la pasión. "Después de tantos años poniendo dorsales, poco o nada queda por demostrar. Soy alguien que lleva mucho tiempo en esto, que ha vivido de todo y que sigue encontrando razones, aunque sea debajo de las piedras, para colocarse en una línea de salida mientras ayuda a que otros también lo hagan", explica. Héctor Moro señala que "las piernas quizá están mejor de lo que dice la cabeza, pero no siempre es fácil mantener el equilibrio entre las dos, teniendo que lidiar con muchos días en los que toca tirar más de constancia que de ganas, como la vida misma". Una filosofía que ha permitido que el podio en Vega de Pas "tiene un valor especial".

Por último, Héctor Moro señaló que la carrera cántabra "no es una demostración de que todavía pueda correr rápido, sino que es un reconocimiento a todo lo que hay detrás: al entrenamiento diario, a los días difíciles, a no dejarlo cuando las cosas no terminan de salir y a seguir haciendo esto después de tantos años". "También una muestra de respeto y agradecimiento a quienes me tienden una mano", finalizó.

Ahora, durante las próximas semanas, el lavianés afrontará los 10 kilómetros de Ribadesella y la carrera "Panes-Potes", que abordará como antesala a la Maratón de Logroño (4 de octubre), "mi 80 asalto oficial a los 42 kilómetros y 195 metros". Con ella cubrirá cuatro quintas partes del reto de su vida: su camino hacia el centenar de maratones.