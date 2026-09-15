Sidra "asgaya" en Pola de Laviana el domingo 20, con motivo del I Concurso de bebida Casera "Cuenca del Nalón"

Pola de Laviana acogerá el próximo domingo 20 el I Concurso de Sidra Casera "Cuenca del Nalón". La cita tendrá lugar en el kiosco de la música de la Avenida, de 12.00 horas a 14.30 horas. El público visitante podrá probar la bebida de manzana de 30 llagares "amateurs" de la zona, desde Langreo hasta Caso, por 5 euros, precio del vaso conmemorativo del concurso.

De los 30 llagares participantes, un jurado seleccionará a ocho para luego enviar a los tres primeros clasificados al Concurso de Sidra Casera d'Asturies, celebrado en el mes de octubre en Villaviciosa. El público participante podrá probar la sidra casera de cada llagar, que aporta dos cajas de bebida. También habrá comida, "por si le entra el hambre a alguien".

Cultura sidrera

Nunca antes se había hecho un concurso de este estilo en la cuenca del Nalón. En palabras de Eduardo Vázquez, presidente de la Asociación de Sidra Casera y la Manzana del Alto Nalón, organizadores del concurso, "nunca fuimos concejos de llagares profesionales como en otras zonas de Asturias, pero sí que tuvimos mucha cultura de sidra casera. Hacíamos espichas abiertas a la gente y podíamos vender nuestra sidra durante un fin de semana al pedir un permiso al ayuntamiento y cumplir una normativa".

Cajas de sidra de los llagares participantes en el I Concurso de Sidra Casera "Cuenca del Nalón". / Cedida a LNE

No se puede negar que la sidra ha conseguido un gran reconocimiento gracias a su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2024. Sin embargo, para Vázquez, que formó parte del comité para la candidatura junto a su impulsor el lavianés Luis Benito García, "es un reconocimiento fuerte, aunque vivamos el peor momento de la sidra desde hace décadas. Es una mala coincidencia. Casi no hay manzana, ni productores que las cojan porque cambiaron las leyes. También está bajando en picado el consumo, hay una preocupación grande".

Unión

Es por ello, que la Asociación de Sidra Casera quiso recuperar una "tradición que se fue perdiendo porque la gente se fue haciendo mayor. Queremos animar a la gente a que haga sidra porque hay muchos llagares familiares abandonados". Tampoco había una asociación "que hiciera cursos o formaciones para aprender o quedar. Espero que con esta unión tomen medidas los de arriba porque nosotros ya estamos aportando nuestro granito de arena".

Eduardo Vázquez escanciando sidra en la "Gran Folixa Gastro de Cocina de Carbón", celebrada en mayo en Pola de Laviana. / Cedida a LNE

La asociación, creada en marzo de este año, ya cuenta con unos 30 miembros, pues "en principio la creamos para la zona del Alto Nalón, pero nos están llamando de otras zonas de la Cuenca porque no hay más asociaciones. Cuanto más seamos, mejor". A día de hoy realizan diversas actividades, como cursos de poda o de elaboración, además de un "amagüestu" que realizarán en otoño.