-Llanera, municipio de ubicación estratégica en el centro de la región, con buenos datos de empleo y que crece en población.

-Llanera está evolucionando muy bien, mejora de manera satisfactoria. El futuro del concejo es seguir avanzando en la línea de los últimos años. Y eso pasa en buena medida por los activos que tenemos en el sector servicios y en el sector industrial, con los polígonos y el Parque Tecnológico, en los que se basa esa particularidad del concejo de que tenemos más afiliados a la Seguridad Social que vecinos por el alto nivel de empleo que se registra en las empresas asentadas en esos espacios. Todo lo que nos aportan esas empresas es fundamental para el futuro, junto al proyecto de seguir creciendo en número de empresas y población y mantener nuestra apuesta por los servicios públicos de calidad. Llanera tiene una potencialidad enorme y cuenta con el ecosistema necesario para desarrollarla.

-Ha hablado en varias ocasiones de ese “ecosistema”. ¿En qué consiste exactamente?

-Hay cosas que tenemos, como la ubicación y las buenas comunicaciones. Y otras por las que hemos trabajado y lo seguimos haciendo. Se trata de crear un ecosistema sostenible en el que confluyan el crecimiento empresarial, el fomento del empleo y la calidad de vida. Con una administración todo lo ágil que sea posible, medidas para favorecer la implantación y el crecimiento de las empresas para que, a su vez, haya más empleo, y servicios públicos de calidad para seguir atrayendo población. El ecosistema está hecho. Y hay además efecto llamada, empresas que están muy cómodas en Llanera por las comunicaciones y por qué no decirlo, por el paisanaje, por la gente. Este es un municipio muy cómodo para que vengan las empresas a asentarse y también para que lleguen nuevos vecinos. Llanera para trabajar y para vivir.

-¿Qué ofrece el municipio para atraer población?

-Sin duda, calidad de vida. Somos un concejo que compagina como pocos las ventajas de la vida en la ciudad con la tranquilidad del campo. Y la calidad de vida reside en contar con amplias zonas verdes, buenos servicios y equipamientos en perfecto estado. Por eso estamos llevando a cabo una mejora de los parques infantiles de Posada, Lugo y Soto así como planificando cómo llevar más zonas de juegos a las diferentes parroquias más rurales. Por otra parte, la extensión de las sendas peatonales que atraviesan el municipio se completará con la que se está construyendo en Pruvia, y a los proyectos de saneamiento en la zona rural que ya están en marcha, en Cayés, Fonciello y Caravies, en los próximos meses se sumará el saneamiento de Severies, Castiello, Pruvia, Ables y otros núcleos de Fonciello. Sin olvidar la obra clave de saneamiento que se está haciendo en estos momentos en Lugo, con una inversión cercana a 800.000 euros y que era la deuda pendiente del Consistorio con el saneamiento de la zona urbana de Lugo así como para prevenir las repetidas inundaciones de la zona de Renfe.

-Para crecer en empresas les hace falta suelo industrial. Tenían retenidos casi dos millones de metros cuadrados de suelo industrial desde 2003 al considerarse esa superficie susceptible de ordenación autonómica para el desarrollo de la denominada área central asturiana. Ahora se liberará una parte tras años de reivindicaciones.

-Llevábamos mucho tiempo luchando. No solo nosotros en estos mandatos, sino Corporaciones anteriores. Casi dos millones de metros secuestrados por el Principado de los que Llanera no podía disponer. No contar con ese suelo industrial bloqueado ha perjudicado mucho a Llanera y lo sigue haciendo, muchas empresas hubiesen venido aquí si lo hubiésemos tenido. Ahora hemos conseguido la liberación de unos 400.000 metros, que además están en un enclave estratégico, un triángulo más allá del polígono de Silvota, justo en la intersección de la AS-II, de las vías de tren, en la zona de Pando, y además estando previsto el pinchazo de la “Y” con la AS-II que para el futuro del desarrollo industrial del municipio va a ser clave.

-Aún falta una parte importante.

-Sin duda hay que empezar las cosas de poco en poco, no pretendíamos liberar los dos millones de metros de golpe. Esto es ahora una buena piedra de toque para empezar y desde ahí seguir construyendo el municipio de Llanera a partir de esa zona y de las aledañas, que además están reservadas unas para ámbito comercial y otras para ámbitos de equipamientos, todo lo que va alrededor de La Morgal y que es sin duda una zona importante de expansión.

-“El centro del centro de Asturias”, “El corazón de Asturias”, “Un mar de verde”. Todos lemas que usa Llanera oficialmente o sus responsables para referirse a ella.

-El concejo tiene esa particularidad de estar en el centro del centro de Asturias, en el centro del triángulo que une Oviedo, Gijón y Avilés, las tres ciudades más importantes de la región. Es un lugar con muy buenas comunicaciones, que conjuga unas zonas urbanas de un tamaño cómodo en población, que facilita, digamos, la cercanía, con tres mil y pico o cuatro mil y pico habitantes. Es el caso de Posada, Lugo. También Soto, con la urbanización. Y después tenemos un ámbito rural muy interesante, donde estamos viendo últimamente, tras la pandemia, que muchas familias vienen a construir una vivienda unifamiliar o a rehabilitar las existentes. Este no solo es un municipio muy interesante para que vengan empresas, sino para atraer población, normalmente jóvenes pues, según las estadísticas, tenemos los mejores indicadores en cuanto a índice de juventud y población joven.

-Hay una Llanera de parajes naturales que están potenciando. ¿Se conoce poco este aspecto del territorio?

-Yo creo que Llanera es la gran desconocida. Se la conoce por los polígonos, por el Parque Tecnológico, por cuestiones de desarrollo económico. Pero quien conoce otros aspectos del municipio, como este, se queda encantado. Tengo la suerte de coincidir con mucha gente que viene a Llanera por motivos relacionados con las empresas fundamentalmente y en el momento que tienen la oportunidad de estar medio día por Llanera, de ver cosas, se van encantados. Les gusta Llanera, para venir a visitarla y para quedarse a vivir porque incluso llegan a decirte si puedes saber de alguna casa que se venda en la zona rural para quedarse. Llanera es la gran desconocida en este aspecto. Se ha hecho mucho hincapié en zonas de recreo, parques, sendas... Este es un sitio guapo para recorrer, para caminar, con áreas recreativas muy cuidadas y vistas espectaculares. Desde algunos puntos de la zona rural vemos el mar, Gijón, la Ría de Avilés…

-Prioridades del mandato.

-En parte las hemos mencionado. La Llanera para las empresas y para vivir. Es decir, una preocupación son las empresas, los polígonos, el Parque Tecnológico, disponer de más suelo para seguir creciendo. Otra, la Llanera para que vengan vecinos nuevos, cómo lo conseguimos. Hay cosas que ya tenemos, centralidad, empleo… Pero hay que tener más. En la zona rural, mejorar los saneamientos y todos los servicios, las telecomunicaciones… En los saneamientos se está haciendo un esfuerzo importantísimo. Y en el mantenimiento de caminos y desbroces, con una red inventariada que ya supera los 450 kilómetros. Seguimos trabajando con nuestros ganaderos, nuestro comercio local y nuestra hostelería. Los ganaderos, la apuesta por el sector es prioridad. Tienen dificultades grandes. Pero en Llanera su gente, los ganaderos, son una gente impresionante, luchadores y los que hacen que esto sea una seña de identidad tan relevante aquí. Tenemos el Concurso de Ganado y la feria de San Isidro, que nos identifican en toda Asturias. Y hay además un pilar del proyecto que creo importantísimo que es la apuesta por nuestros centros educativos. Que los colegios públicos sean los mejores, los más dotados y estén en perfecto estado de revista.

-Explíquese.

-Que los colegios públicos estén impecables. En aquello que depende del Ayuntamiento, que sean los mejores. Destinamos todos los recursos posibles a educación. Y a la mejora de la oferta de las escuelas infantiles para niños de hasta tres años, el cero a tres. Tenemos una escuela infantil impresionante en Posada y ahora trabajamos en una nueva escuela en Lugo. Es una apuesta por la educación, por mejorar esa oferta en el ámbito de la infancia. Y que además lo vemos necesario para esos vecinos jóvenes que vienen a vivir y tienen familia. Teníamos mucha lista de espera y se hará esta escuela de Lugo, en el local del centro social, que cambia a otro punto. La nueva escuela infantil estará en un lugar muy guapo, un edificio de planta baja con prado alrededor, muy adecuado. Toda esta atención a la educación es muy importante. También lo son los servicios sociales, que son claves.

-¿Hay muchas necesidades?

-Incidimos mucho en este ámbito. No es ya por ninguna cuestión ideológica, trasciende de eso, pues yo creo que quien gobierna viene a gestionar las necesidades de los vecinos y del territorio. Y las políticas sociales son una necesidad también en Llanera. Aunque somos de los municipios que menos personas mayores tenemos, queremos que estén lo mejor cuidadas posibles, que sean independientes el mayor tiempo posible, por lo tanto todo lo que va relacionado con la ayuda a domicilio nos importa mucho. En 2021, hubo récord de implicación en ayuda a domicilio, llegando a 619.000 euros en inversión en esta materia. Hay muchas personas trabajando en Llanera para mejorar la vida de nuestros mayores. Es un tema importante, insisto, y lo cuidamos además con mucho gusto. A partir de las situaciones que generó el covid también en estos últimos años hemos hecho el mayor esfuerzo de la historia en cuanto a ayudas de emergencia, rondando los 145.000 euros. Para familias que necesitaban ayudas de servicios sociales, diferentes situaciones relacionadas con el pago de los recibos de la luz, con el alquiler y otras. Los Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento están siempre ahí respondiendo.

-Usa con frecuencia el concepto de “economía circular” cuando se refiere a las ayudas municipales para distintos sectores.

-El Ayuntamiento son todos los vecinos del municipio. Y por eso digo que esto es una economía circular: lo que llega al Ayuntamiento vía impuestos tiene que llegar después a los ciudadanos en diferentes formas, en infraestructuras, servicios o en planteamientos novedosos como los que hicimos en Llanera. Todo tiene que quedar al final aquí en el concejo. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, buscamos un modo de apoyar a los ganaderos. No había habido Feria de San Isidro, un momento que es importante para el sector, e hicimos unas tarjetas prepago cargadas con 300, 400 euros… Iba en función del número de reses. Y se podía gastar en establecimientos locales relacionados con su sector. No tenemos competencias en ganadería ni tampoco de concesión de subvenciones en la materia. Con todo, se halló la forma de encontrar un sistema dentro de la legalidad, que no colisionara con ninguna normativa ganadera a este respecto, y se sacó adelante. Se hizo algo similar con el tema de las ayudas de educación, tarjetas prepago para gastar en material escolar o para los estudios en comercios locales del ramo. Fue un modo de apoyar a sectores con muchas dificultades en la pandemia.

-El Ayuntamiento ha aprobado un paquete de medidas fiscales orientado, entre otras cosas, a favorecer el crecimiento empresarial.

-Llanera tiene una situación económica saneada. En los últimos años venimos con una tranquilidad importante en ese sentido. Se venía ya reduciendo la deuda de manera constante y tenemos deuda cero desde hace un tiempo y remanente positivo. Eso te permite no subir impuestos y hacer un guiño a las empresas para seguir atrayendo más actividad para Llanera. Para este 2022 se ha aprobado un proyecto de ordenanzas fiscales que gira en torno a tres ejes: fomentar el empleo y el crecimiento empresarial, avanzar en materia de sostenibilidad y contener la presión fiscal que soportan los vecinos y empresas. Por séptimo año consecutivo no se suben los impuestos. Y hay un paquete de bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para las empresas que decidan instalarse en el municipio y para aquellas con sede en Llanera que creen nuevos puestos de trabajo. Además, las bonificaciones fiscales respecto al IBI también aumentarán del 20 al 40 por ciento por la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Todo esto forma parte de ese planteamiento global de que queremos que Llanera sea un municipio para trabajar y para vivir.

-Llanera se identifica con polígonos y empresas, pero también es ganadera y agrícola, con citas como el Certamen de Ganado, la feria de productos ecológicos o San Isidro.

-Ponemos todos los medios que tenemos al servicio de nuestros agricultores y ganaderos. Escuchándoles y tratando de aportarles soluciones y sumar. En estos dos últimos años de pandemia, ese apoyo se ha intensificado a consecuencia de la pandemia. El sector primario ha sufrido duramente la crisis y pese a ello han seguido trabajando para garantizar la cadena alimentaria. Lo justo era intentar estar a la altura y responder con eficacia a sus necesidades. Así, fuimos pioneros entre los ayuntamientos en el reparto de crotales a domicilio en tiempo de confinamiento. Y en el 2021 San Isidro fue la primera de las ferias importantes de Asturias en organizarse, igual que el Concurso de Ganado y FAPEA, la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias. Además Llanera fue el único municipio que preparó una subvención local para ayudar al sector de la ganadería. Este año, esperamos organizar los eventos en toda su plenitud de manera que contribuyan a seguir apoyando a la ganadería y la agricultura tradicional de Asturias, extensiva, buscando la calidad frente a la cantidad y que recuperando el manejo más casero y ecológico. Por otro lado, 2020 también sirvió para elaborar la hoja de ruta en la recuperación y puesta a disposición de los comunales a los ganaderos. Se recuperó una impresionante zona de pasto en los comunales de Monteagudo y Ferroñes, preparándolos para que en los próximos meses sean asignados a los ganaderos. Esta será la hoja de ruta con los demás. Establecer zonas agrupadas de comunales, desbrozar, sembrar y preparar los pastos para posteriormente adjudicar.

-Gobierna con apoyo de Podemos. Valore la experiencia.

-Las relaciones son buenas. Y es importante que los partidos políticos, sobre todo los nuevos, toquen gobierno, porque nos pone a todos en igualdad de condiciones y uno mismo conoce lo que es gobernar. Es diferente a lo que uno piensa cuando no gobierna, es decir, la visión de lo que se puede hacer en una Administración pública, en este caso en un Ayuntamiento.

-¿Cómo se lleva con la oposición?

-En general, con toda la Corporación, hay buena relación, no hay ninguna dificultad creo yo. Hay buena relación personal, al margen de la política estamos las personas. Y aquí, en la política, estamos de paso y para qué estar enfadándose… Cada uno en su puesto tiene que hacerlo lo mejor posible en favor de Llanera y ya está. Y yo entiendo todo y el papel de la oposición. Y que todos podemos defender lo nuestro en un marco de relaciones en el que no haya problema. Ahora también le digo que yo ya no sabría hacer bien un papel de oposición…

-¿A qué se refiere?

-Es un poco en relación a lo que decía antes. Es muy importante que los partidos, sobre todo cuando hablamos de partidos nuevos o no acostumbrados a gobernar, gobiernen o participen en gobiernos. Porque los partidos son los partidos y luego quien está aquí es una persona. Y la persona se da cuenta de lo que es gobernar. Y cambia la perspectiva totalmente. Se comprenden muchas más cosas. Yo ahora no podría ser oposición. Siempre digo que tenemos que intentar hacer las cosas bien en el puesto en el que estamos, pero si me tocara la oposición no sabría hacerlo porque sé las dificultades que hay, las trabas, la lentitud para muchas cosas que no dependen de uno. Dependes de otras administraciones, de otras personas, de que el día sea par o impar… Sabes todas esas cosas y pienso a día de hoy que ya no valdría para ser oposición. Pero entiendo todo y comprendo el papel de la oposición y que los partidos tienen que hacerlo. Yo comprendo todo. A los que no comprendo son a los que les toca, en un momento determinado, ser gobierno y actúan como oposición, o al revés.

-Las relaciones son entonces buenas.

-Sí, son buenas. La pandemia fue un ejemplo de saber estar y unidad cuando tocaba. Lo hicimos todo juntos, con los logos de todos los partidos en las notas de prensa sobre las decisiones municipales. Y bueno, yo creo que bien por todos, para nosotros y para los ciudadanos. Se comprendió que había que arrimar el hombro y pensamos que era el mejor modo de afrontar aquello con la incertidumbre que teníamos en un momento en el que no sabíamos qué iba a pasar. Decidimos trabajar así entonces, creo recordar, en la semana previa al decreto que supuso el primer confinamiento.

-¿Y con su propio partido?

-Con el propio partido en Llanera estamos todos a una. En Llanera estamos todos trabajando. Y hay que explicar también un poco lo que es el partido en Llanera. Venía de muchos años de diferentes mareas, perder el gobierno en un momento determinado y no tener un liderazgo claro que continuase hizo dar muchos tumbos, muchas gestoras, muchos cambios de liderazgo hasta llegar a 2012. En ese año nuestro equipo ganó el liderazgo del partido. Fue por cuatro o cinco votos y lo primero que hicimos fue pacificar la agrupación. En la misma línea que en el Ayuntamiento: llevarnos todos bien que al final estamos de paso. Trabajamos por Llanera para volver a gobernar en el municipio y eso lo conseguimos en el 2015. Y volvimos a gobernar en una situación bastante diferente a cómo los partidos tradicionales, PSOE y PP, estaban acostumbrados a hacerlo, más o menos con mayorías absolutas. Se gobernó en otra situación y se demostró que se podía pactar con IU, con Podemos e incluso en momentos puntuales con Ciudadanos, así lo hicimos en 2015. Y después llegamos a 2019, casi con una mayoría absoluta menos un voto (un concejal) que salió de las elecciones de ese año. Y todo esto gracias también al apoyo del partido, al empuje del partido en Llanera, todos a una y trabajando por mejorar Llanera. En definitiva, porque al final los partidos dependen de las personas y de la relación que haya entre ellas.

-¿Y en el ámbito autonómico?

-Y a partir de ahí el ámbito autonómico. Yo no me escondo para decir las cosas. Aquí vivimos una etapa 2015-2019 de muy buena relación con el Gobierno autonómico, porque la había, porque ayudaban y se preocupaban por Llanera, se preocupaban por los ayuntamientos y las necesidades que había. Y ahora la etapa desde el 2019 hasta acá va de otra manera. Pero cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros nos adecuamos a lo que hay.

-Explíquese.

-En lo que tenemos que pensar es en aquello en lo que tenemos influencia, en Llanera. Y como digo siempre, de la Venta El Gallo para allá no tenemos influencia. Pues qué le vamos a hacer. Echamos todo nuestro trabajo y esfuerzo donde tenemos influencia. A partir de ahí, hay otros ámbitos.

-¿No hay receptividad con las necesidades de Llanera?

-Para qué vamos a andar echando tiempo en aquello en lo que no tenemos influencia, para qué vamos a hablar de sectarismos. Los problemas de Llanera llevan más de veinte años encima de la mesa. Y están sin solucionar. Cuando venga alguien que los solucione, igual le hacemos un homenaje.

-Da un paso atrás y ya no optará a la secretaria general del partido en Llanera. ¿Por qué lo hace?

-Me gusta ser fiel a lo que pienso. Y pienso que los liderazgos tienen que ser intensos y el tiempo va en contra de la intensidad. Yo ya llevo unos años, ya relaté lo que hicimos al frente del partido. Cuando pasa el tiempo la intensidad baja. A lo mejor no se ve normal que un equipo primero logre el liderazgo de un partido, logre llegar al gobierno en 2015, vuelva a hacerlo en 2019 con casi una mayoría absoluta y ahora diga que ya no es su momento en el partido. Pero es lo que pienso. Y a partir de ahí tengo además la obligación de que el partido se vaya regenerando y vaya fluyendo, tiene que haber savia nueva. Y ese es el planteamiento, hay que ser intenso en los liderazgos, el tiempo acorta esa intensidad y luego toca que vengan otros.

-¿Quiere eso decir que su permanencia en la política y en la Alcaldía tiene ya fecha de caducidad?

-Quiere decir que a la política venimos para marchar. Y ya está y nada más. Un tiempo, pero corto, porque mientras se está hay que estar con intensidad. Voy a hacer diez años como secretario general del PSOE de Llanera y si me presentara otra vez haría 14…. Con diez años ya está muy guapo, ya está bien. Vienen otros y no somos imprescindibles. Estás viendo liderazgos en partidos de más de veinte años, el mismo. No hombre. Si aquí estamos de paso. Estoy hablando del partido, donde tiene que ir entrando gente nueva que se haga cargo y luego tenga la confianza de los ciudadanos para que le den la responsabilidad de gobernar Llanera. En la Alcaldía lo mismo, lo que no hay que pensar es que esto es para toda la vida.

-¿Tiene ya decidido si querría volver a ser candidato a la Alcaldía?

-Aquí estamos de paso, en general, para hacerlo lo mejor posible cuando estamos. Y para tener la mayor intensidad. Pero que nadie nos quiera engañar y no queramos los políticos engañar a los ciudadanos, la intensidad no dura todo el tiempo. Entonces, hay que saber cuándo la intensidad baja y hay que volver cada uno a su tarea, a su profesión. ¿Qué en la Alcaldía va a ser ahora? No. Todavía tenemos mucha fuerza. La pandemia nos frenó, nos paró dos años y faltan cosas por hacer, así que hay fuerza e ilusión de sobra para seguir afrontando los retos y proyectos que tenemos por delante.

-Oficialidad del asturiano. Parece que no será posible en esta legislatura.

-Yo llegué a la Alcaldía siendo informático en 2015. Ahora soy alcalde y cuando deje de ser Alcalde volveré a ser informático. Los informáticos trabajamos con ceros y unos. Yo soy muy básico. Y cuando trabajamos a nivel un poco más alto las palabras que usamos son todas en inglés. El asturiano no me preocupa y creo que además a la ciudadanía le preocupa poco. Hay otras cuestiones más importantes en estos momentos de las que preocuparnos. Y en lo que respecta al tema del asturiano en el ámbito autonómico, lo dicho, de la Venta El Gallo para allá no nos interesa nada.