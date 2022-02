El nombre del colectivo, "Llanera sin barreras", lo dice casi todo. José Alberto Gafo, apodado cariñosamente “Simba”, repara en ello en la conversación acerca de los objetivos de la asociación, su trayectoria y su propia historia personal. Para desplazarse, necesita su silla de ruedas: en el año 1986 tuvo un accidente, cuando estaba en el Ejército. No se acuerda apenas de nada sobre el fatal suceso, solo que se despertó a los tres días y que su vida había cambiado por completo. Continúa con su explicación sobre lo que vino después con mucha claridad y lo que significó el colectivo para él. “Yo estaba acostumbrado a rodear las barreras, pero con ellos me di cuenta que el problema era que existieran”, dice. Pone un ejemplo: “Cuando alguien construye una escalera que solo puede usar él me está poniendo una a mí. ¿Por qué no hace una rampa que podamos usar todos?”.

“Llanera sin barreras”, una asociación de personas con alguna discapacidad física, nació en el año 2016. Cuenta Chus Bobes, su actual secretario, que fue Juan Majada quien fue picando puerta a puerta a todas las personas que tenían diversidad funcional para formar la agrupación. Y que de primeras Bobes le dijo que no. Habían estado siempre metidos en movimientos asociativos y no estaban satisfechos. Pero Majada les convenció e hizo un primer "congreso". “Queríamos eliminar las barreras arquitectónicas y sociales, aunque la mejor forma es que no se cree ninguna”, afirma. En esa primera reunión estuvo María José González. Fue por su hermano José Ramón, que hacía algo más de un año que había sufrido un ictus. “Fui a ver qué era y salí de vocal”, cuenta la actual tesorera. “Al principio éramos nueve. Yo nunca había estado en una asociación. Poco a poco te vas integrando y participando. Te anima y progresas. Somos como una familia”, cuenta. En los principios, fue sobre todo “trabajo de campo”; mirando qué barreras arquitectónicas existían en el concejo y cómo eliminarlas. Al año, aproximadamente, recibieron la primera subvención y, en 2018, consiguieron que en el Ayuntamiento se formara la Comisión de Barreras, donde estuvieran presentes todas las concejalías para esta cuestión. “Hay trabajo, sí, pero también es pasarlo bien”, cuenta. Porque María José también se encarga de organizar el desfile de moda por la inclusión, siempre respaldada y apoyada por sus compañeros: “Para nosotros, era muy importante porque implicamos al comercio local”. El primer año la temática fue de boda, con José Alberto de novio y Mercedes Munuera Úbeda, Merche, de madrina. Ambos se encargan del teatro de sombras. La tercera pata de esa actividad era José Ramón, que falleció el año pasado. También hacía exposiciones de “Lego” y participaba activamente en numerosas actividades. Al recordarle, todos los miembros de “Llanera sin barreras" se emocionan. Fue muy duro perderle, cuentan, aunque poco a poco se están reponiendo. “Para atrás, ni para coger impulso”, dice “Simba” al respecto. Precisamente, ese sobrenombre cariñoso le viene de las representaciones. Ahí hablan de problemas cotidianos de personas con una discapacidad o diversidad funcional. Y hay un personaje que les ayuda a solventarlos, “Simba”, que es el personaje de José Alberto. Todo lo hacen ellos: los muñecos, el escenario y la función. “Los chiquillos se impresionan, el valor que tiene es que lo hacen personas con movilidad reducida”, relata Bobes. No es el único taller que se lleva a cabo. Hay también terapia con caballos, que explica César Faes, aunque él lo tuvo que dejar por recomendación médica: cuidan al animal, lo limpian, lo peinan y luego, ayudados por una rampa de color verde y varios asistentes específicos, montan en él. “Me gustan los animales, y, además, pasaba un ratín distraído”, indica. A la fisioterapia, sin embargo, sigue asistiendo. Acuden a esta conversación para trasladar su historia y sus batallas cotidianas la mayor parte de sus compañeros, como Luis Ángel González, que es el encargado de explicar en qué consiste la actividad. Lleva la chuleta escrita en una libreta naranja y los compañeros bromean con ello. “Esto sí que es una sorpresa, ahora nos vas a dejar mal a todos”, le dice Faes. Responde Bobes, también entre bromas: “Cada uno conoce sus limitaciones, igual la suya es de memoria”. Y, con una sonrisa en la boca, Luis Ángel empieza a hablar: “La terapia es fenomenal, a mí me valió muchísimo. Antes siempre tenía frío en el pie y en el brazo, y se me pasó”. Es una forma más de mejorar, ayudar, disfrutar y también de seguir haciendo piña, "familia". Como la actividad de logopedia o psicología, donde relatan los problemas del día a día, también de adaptación, y se escuchan sin juzgar, como cuenta Adela Menéndez, la trabajadora social y socia. Javier Castelao se encarga de mostrar las mejoras que ha vivido con la logopedia: “Yo, sobre todo, me siento agradecido. Me enseñaron a ver la vida de otra forma, hay gente que está mejor y otra peor, pero nos apoyamos”. Esa filosofía se la intentan transmitir a Llanera, de pueblo en pueblo y de centro escolar en centro escolar. Lo hacen mediante charlas, pero también con una actividad en la que los participantes utilizan la silla de ruedas como la que él lleva para descubrir a qué barreras arquitectónicas se tienen que enfrentar las personas con discapacidad en el día a día. Les habla de prevención, de seguridad vial y consigue que se familiaricen con la diversidad funcional, que al final es lo más importante. “Aún queda mucho por hacer”, señala Majada. Con la Administración regional tienen problemas con las subvenciones -que son “a posteriori” obligándoles a adelantar el dinero- y con la tarjeta de estacionamiento, que se entrega a los tres años de realizar la solicitud y no se dan permisos temporales. Aunque también se han hecho cosas buenas, como modificar las marquesinas en toda Asturias para dejar espacio para un carrito o una silla de ruedas. Con el Ayuntamiento trabajan “codo con codo”. Consiguieron que les diera un permiso temporal de estacionamiento, que solventa, dentro de Llanera, la demora del Principado. También firmaron un convenio donde les otorgan 1.000 euros para poder funcionar y se han adaptado los parques y columpios del municipio. “Yo quiero que quede claro que es la sociedad quien no está adaptada para nosotros”, afirma Majada, parafraseando a José Alberto. Aunque ellos seguirán ahí, luchando porque eso cambie contra viento y marea.