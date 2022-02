Miguel López Cedrón ha hecho un camino de ida y vuelta. Dio sus primeros balonazos en el Cultural de Llanera, llegó a debutar en Primera División con el Sporting, pasó por clubes como Éibar, Numancia o Elche, regresó a Asturias para jugar en el Real Oviedo, lo hizo también en el Avilés y, ya retirado, regresó a Llanera para hacerse cargo de la dirección deportiva del UD Llanera, que ahora preside. De su mano, el club del concejo en el que nació y en el que reside está viviendo los mejores años de su historia. En estos momentos juegan en la Segunda RFEF, una categoría en la que compiten con clubes de otras regiones, ha jugado la Copa del Rey contra dos equipos de Primera División, superó una ronda de este torneo eliminando a la UD Logroñés y ahora atraviesa por su mejor momento en Liga, donde siguen muy vivos y tras ganar los tres últimos partidos que ha jugado en casa, muy cerca de los puestos de permanencia. Miguel López creió en Villabona, vive en Lugo de Llanera y trabaja en el Pepe Quimarán, en Posada, y aspira a que, tras su paso por el club, cambie una cosa: quiere dejar de ser el único jugador que ha pasado por la cantera del club que ha llegado a ser profesional.

-¿Cuánto lleva de presidente del Llanera?

-De presidente este es el tercer año, compaginándolo con director deportivo, y de director deportivo llevo siete años, que son los que llevo en el Llanera.

-¿Comenzó nada más dejar el fútbol?

-El último año que jugué al fútbol, en el Llanes, en Tercera, lo compaginé con el primero que fui director deportivo. Ese primer año ascendimos de Preferente a Tercera División. Traje a Pablo Detori de entrenador, que me había entrenado en cadetes, en el Veriña, que luego estuvo otros dos años más en Tercera.

-¿Cómo fue lo de venir al Llanera?

-Había gente que llevaba ya mucho tiempo en el club, estaban buscando darle una vuelta al Llanera y contactaron conmigo, vieron que yo estaba acabando mi carrera deportiva y que tenía el título de director deportivo, era una persona conocida en el concejo, me lo ofrecieron y me pareció una buena manera de enlazar el fútbol en activo con seguir ligado a lo que me gusta, que es el fútbol.

-¿Siempre tuvo claro que quería seguir ligado al fútbol después de dejarlo?

-Tenía claro que quería seguir ligado al fútbol y entrenar no era lo que más me gustaba, me interesaba más lo que hago ahora: fichar jugadores, llevar la parcela deportiva y la gestión del club. Es verdad que, como director deportivo, cuando vine, me centraba solo en la parcela deportiva y ahora es un poco todo. Lo que me gusta es lo deportivo pero creo que se están haciendo bien las cosas, tengo gente que me ayuda mucho y lo llevo bien.

-¿Cómo ha cambiado el club en estos años que lleva aquí?

-Está mal que lo diga yo, pero a la vista está que ya no solo en número, que también (hay 250 niños, en total de jugadores, con los sénior, estamos en 330), además es que tenemos dos equipos femeninos sénior, otro infantil femenino, somos un equipo a nivel de fútbol femenino creo que puntero. El primer equipo había estado siempre en Primera y Segunda Regional, cuando vine había estado solo cuatro temporadas en Preferente, y ahora estamos en Segunda RFEF, el regional había estado en Segunda Regional y ahora está en Primera. El juvenil cuando viene estaba en Tercera y ahora está en Liga Nacional. Creo que se están haciendo bien las cosas a nivel deportivo.

-¿Cómo se ha conseguido todo eso?

-A Tercera llegamos con un presupuesto muy limitado, con Detori hicimos un equipo barato, competitivo, y ascendimos. Al final, en Tercera un poco lo mismo, empezamos a trabajar un poco más el tema de la publicidad, pero no dejábamos de ser un club humilde. Ahora, en Segunda RFEF, el resto de presidentes me preguntan el presupuesto y se echan las manos a la cabeza. No hay un equipo que no nos triplique mínimo el presupuesto, quitando quizás a los asturianos, al Marino y sobre todo al Ceares, que andará como nosotros o más bajo. Equipos como el Pontevedra nos multiplican el presupuesto casi por diez y de los más flojos nos triplican.

-También han tenido un idilio con la Copa del Rey. ¿Qué supone para un club como este?

-Son cosas que se valorarán en años, pero haber jugado con dos equipos de Primera División (Celta de Vigo y Mallorca), haber eliminado a un equipo de Primera RFEF puntero como la UD Logroñés, además en un campo neutral, son cosas impensables en el mundo del fútbol.

-¿Qué supone para alguien del concejo haber conseguido este tipo de cosas?

-Es como si estuviéramos continuamente en un sueño, siempre estás esperando a que te llegue el batacazo cuando estás tan arriba, pero no acaba de llegar, y disfrutándolo, sabiendo que en el fútbol hoy estás arriba y mañana abajo.

-¿Más allá de la permanencia buscan estabilidad?

-Sabemos que este año es muy complicado, no solo por el presupuesto, sino porque bajan seis equipos de dieciocho; es una locura en todas las categorías, sabemos que quizás no sea nuestra categoría pero vamos a agarrarnos ahí como podamos; y sabemos que si bajamos lo tenemos todo pensado, tengo a gente alrededor muy preparada, creo que tengo mérito de haberme rodeado de muy buena gente cada uno en lo suyo, y tentemos el presupuesto muy bien atado, sabemos que si bajamos no vamos a endeudar al club y lo volveríamos a intentar el año que viene; pero ahora vamos a intentarlo hasta el último minuto del último partido.

-Además están en buen momento

-Hace tres semanas estábamos desahuciados y ahora estamos a tiro de piedra de salir de los puestos de descenso, es lo que tiene no tener presión, entrenar a tope, no perder la moral y saber que vamos a tener opciones hasta el final.

-¿Nota el calor y el orgullo del concejo por estar dónde está?

-Somos un concejo pequeño y en los bares se habla de esto, está la gente ilusionadísima con que vamos a salir de abajo. Estamos todos muy implicados, desde el Ayuntamiento, que nos apoya muchísimo, hasta el último de los aficionados está muy metido con el equipo y eso te hace seguir trabajando por el equipo porque la gente te anima a ello.

-Pasó por la cantera del club. ¿Cómo ha ido evolucionando?

-Yo jugué en el antiguo Cultural de Llanera, que luego fue la cantera del UD Llanera, al final es el mismo, y aquí había cuatro o cinco clubes de Llanera, yo soy de Villabona y estaba el Villabona en Regional, pero en categorías inferiores era el Llanera. Sé que desapareció, volvió a refundarse, siempre por Segunda, Primera Regional y habiendo alcanzado en los últimos años la Preferente, que era un logro ya muy grande para este club.

-¿Le daba tiempo cuando estaba en otros clubes a mirar cómo iba el Llanera?

-Soy un poco friki del fútbol y soy de los que el lunes miro todas las clasificaciones, las alineaciones, y lógicamente pendiente de todos los equipos de Asturias, del Oviedo, el Sporting, y del Llanera que es el club de mi pueblo.

-Además, ha jugado en los dos grandes de Asturias.

-He tenido la suerte de jugar en los mejores equipos asturianos y eso me viene también bien para lo mío, de hecho, si hemos conseguido llevar al equipo donde está es porque he conseguido traer a excompañeros que eran algo más jóvenes que yo a jugar aquí y eso nos ha dado un salto de calidad.

-¿Qué jugadores?

-Pablo Álvarez, Aitor Tornavaca, los gemelos Alejandro y Jorge García Torre, muchos más, vinieron aquí a divertirse y eso nos dio un plus.

-Buenos maestros.

-Para chavales que nunca pasaron de Tercera jugar con gente que estuvo en Primera División es un aprendizaje brutal y eso va en beneficio de todos.

-¿Qué le pide a la temporada?

-Año a año vamos superándonos, cuando parece imposible. Pido salvar la categoría, sabiendo que va a ser complicado, pero se va cumpliendo lo que quería, pelear hasta el último día e intentar dar la campanada y la salvación, que sería un sueño.

-¿Qué sueños tiene para la cantera?

-Al final he sido el único jugador del club que he jugado en el fútbol profesional y han pasado 30 años, y ese es un objetivo que tengo marcado. Estoy seguro de que con la mejora de todo que se está produciendo en el club puedan salir jugadores y que tengan opciones de jugar en el fútbol profesional, sabiendo la dificultad que tiene.

-¿Qué pide? ¿Instalaciones?

-Soy una persona sensata y sé lo que hay. Tenemos un campo pequeño, pero con todas las comodidades, nos van a mejorar la iluminación, nos mejoran la seguridad alrededor del campo este año, no puedo pedir más de lo que nos están dando, a nivel de instituciones, patrocinios y aficionados.

-Eso sí que es raro escucharlo

-Puedo decir que nos hagan un campo más grande, pues sí, pero hay que ser consciente, hay otras prioridades, a lo mejor si el equipo sigue arriba...

-¿Tiene pensado seguir mucho tiempo de presidente?

-Mientras no me canse. También están yendo las cosas muy bien. Desgasta mucho, son 24 horas pensando en fútbol, en que todo vaya bien, me gusta encargarme de todo, desde el niño más joven, de 4 años, hasta el jugador más veterano, Pantiga, de 40 años, del primer equipo. Quiero estar pendiente de todo. Estoy muy contento, me han llamado cuando estaba de director deportivo equipos potentes, pero me gusta estar aquí.

-Además de las instituciones, ¿qué apoyos tiene el club?

-El Grupo Dicar no ha dado mucho apoyo todos estos años. Es un patrocinador que nos da una cantidad fija todos los años, lo que te quita mucho trabajo. Además, lleva apoyando desde Segunda Regional, un apoyo incondicional, y es una satisfacción porque está recogiendo un poco los frutos en cuanto visibilidad con los éxitos que estamos consiguiendo.