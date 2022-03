El Ayuntamiento de Llanera quiere llevar los festejos locales a los núcleos urbanos de Posada y Lugo para contribuir a dinamizar el comercio y la hostelería local. Lo ha hecho con las citas y actividades del Antroxu en este último puente festivo, que se celebraron al aire libre en espacios abiertos de ambas localidades, y el resultado, con las calles llenas de gente y ocupando las terrazas hosteleras, se considera un éxito. Ya hay, además experiencias anteriores: el pasado mes de mayo pasado se hizo el programa "Llanera con mucho gusto" (un combinado de programación de actos públicos, teatro o música con mercadillos y jornadas gastronómicas) y luego, entre otras, se dieron las experiencias de Navidad y ahora Antroxu.

No solo el gobierno local entiende que la idea de llevar las celebraciones a los núcleos urbanos para reactivar comercio y hostelería "es un éxito" en todos los sentidos. También hay opiniones coincidentes en los sectores a los que se dirige esta medida, tal y como explican desde los distintos establecimientos locales cuando valoran, por ejemplo, la experiencia de estos últimos carnavales.

La celebración de las actividades del Antroxu al aire libre ha sido “un gran acierto” para los hosteleros del concejo, que han visto cómo sus establecimientos, y en especial las terrazas, se han llenado a lo largo del puente festivo, ayudados también por el buen tiempo de estos días. “La gente no se quería ir, hay muchas ganas de normalidad y de celebrar”, resume la hostelera Carina Marins, del Café Iris de la plaza de Cuno Corquera, en Posada.

Para ella, además, el aluvión de público ha sido doblemente balsámico. No en vano, “abrí cuando empezaba la pandemia y me cerraron, y aquí estamos luchando”, señala sonriente, “muy contenta” de que se hayan organizado las actividades en el parque en lugar de espacios cerrados como los polideportivos porque eso ha hecho que la gente se anime a pisar la calle con sensación de seguridad. “Salir a las plazas ha sido un acierto, estamos encantados porque no hemos dado abasto, ha sido genial y esperamos que siga así la cosa, porque ya era necesario. Para nosotros ha sido muy positivo y ojalá siga haciéndose así”, asegura la hostelera.

Rafanny Pérez, del Sirocco Coffe & Bar de Posada, hace un balance más que positivo. “Estamos súper contentos y agradecidos, con la propuesta del Ayuntamiento de celebrar el carnaval en el parque Cuno Corquera, es un espacio envidiable e ideal para todas las actividades”, reflexiona, antes de agradecer a los vecinos “la gran acogida, fue espectacular, estamos muy ilusionados y esperamos que se siga celebrando el carnaval en el parque”, propone.

Del mismo parecer son el Lugo de Llanera, donde las actividades también se celebraron en la calle y en el centro, dentro del empeño municipal para revitalizar la economía local a través de las celebraciones. “La verdad es que llevar la fiesta a la plaza ha sido un acierto”, asegura Gilson Pineda, de la Sidrería Urriellu, feliz de que la terraza haya estado “hasta arriba de gente hasta última hora, ojalá se repitan las actividades en la calle porque es muy bueno para la hostelería”, afirma. Con buen tiempo y ganas de normalidad, “está bien que la gente vaya perdiendo el miedo a salir, con responsabilidad y medidas de seguridad podemos ir retomando la vida poco a poco”, apunta Pineda, que lleva cinco años en Lugo y sabe bien lo que es pasar por las dificultades de la pandemia.

Como él, Pepín Rodríguez, de la Cafetería Crisol, 35 años de servicio a pie de barra, también se congratula de que el equipo de gobierno haya decidido trasladar las actividades a la calle. “Llevar la fiesta al polideportivo supone que la gente se desplace y el pueblo se quede más vacío, de esta manera hemos tenido mucho ambiente y los vecinos se han animado a salir, estamos muy contentos con el resultado”, sostiene el hostelero, “encantado” de que, por fin, las cosas empiecen a irle mejor al sector. “Falta nos hacía”, recalca.