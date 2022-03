Pruvia de abajo no puede más. Por semana, hay dos veces al día que, dicen los vecinos, no pueden “ni salir de casa”: a las 9 de la mañana y a las cuatro de la tarde. Coincide con los horarios de entrada y salida del colegio privado existente en la zona, momentos en los que se colapsa completamente la carretera e impide totalmente el paso a los vecinos. El problema es que “es un camino de pueblo, que no está adaptado a esos niveles de tráfico”, cuentan los afectados. Por eso, han redactado un escrito conjunto con la dirección del centro, donde piden al Ayuntamiento soluciones.

“No hemos recibido respuesta, nos planteamos movilizarnos: cortar la carretera, o lo que haga falta”, dice Manuel Valcárcel, presidente de la asociación de vecinos. El problema, según cuentan, es que cuando se construyó el centro, que incrementó notablemente la afluencia de tráfico, no se mejoraron los accesos: “Queremos que ensanchen los caminos existentes o que hagan una salida en condiciones. Pero, cuando lo pedimos, el Ayuntamiento hace como los avestruces y esconde la cabeza”, señala. Y Valcárcel enumera los problemas que está generando esa falta de espacios: se circula a velocidades inadecuadas, genera encontronazos entre padres y vecinos por la prioridad de paso, es un riesgo para la seguridad vial y a ciertas horas la circulación es completamente imposible. “Presentamos el escrito conjunto hace alrededor de un año y medio, y todavía no hemos recibido respuesta. Con el centro escolar, tenemos muy buena sintonía, porque todos queremos solucionar esto”, comenta. Hay dos formas de acceder desde a AS-381 al centro. A través de uno de los viales está lleno de vehículos en horas punta y el otro lo cruzan los autobuses. Son alrededor de 16 vehículos de este tipo los que tienen que pasar por ese trazado. “Están pensados para el tráfico local, no para ese volumen de personas”, afirma Valcárcel. El problema que denuncian viene ya desde que se abrió el colegio, pero ha ido en incremento: “En junio también pedimos bandas reductoras de la velocidad, y tampoco nos respondieron aún”, explica. En la carta al Ayuntamiento proponen una serie de soluciones que se podrían estudiar para ponerle fin al problema de tráfico. Les gustaría también que hubiera una acera, para que pudieran compartir espacio peatones y vehículos en esa zona. “Lo siguiente será movilizarnos, porque no podemos más”, indica Valcárcel.