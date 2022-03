Ola de solidaridad con los seis camioneros ucranianos atrapados en Asturias: ya tienen alojamiento y comida

Los seis camioneros ucranianos que permanecían desde hace unos días en sus camiones en el polígono de Silvota (Llanera) ya descansan en un hotel. La asociación de empresarios del parque empresarial tuvo conocimiento de la situación de los transportistas por el reportaje publicado por LA NUEVA ESPAÑA y actuó de inmediato: se hizo cargo del alojamiento y la manutención.

“Nos pusimos en contacto con ellos y los llevamos al hotel del polígono; cenaron, durmieron, desayunaron y allí permanecerán hasta que sea necesario. Ya nos hemos puesto en contacto con la Delegación del Gobierno para buscar una solución definitiva para ellos”, ha manifestado este jueves el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (ASEMPOSIL), Pablo García Vigón.

“Era la solución lógica, no podíamos consentir que siguieran durmiendo en los camiones. “Al menos de momento están atendidos. Si no actuamos antes fue porque no sabíamos nada, nos enteramos por LA NUEVA ESPAÑA”, ha señalado García Vigón, que ha mantenido esta mañana una conversación con los transportistas.

“Están bien físicamente, pero muy preocupados por sus familiares y amigos. No quieren volver y tampoco saben si pueden. Además, temen que les quiten los camiones si regresan y son su medio de vida, porque son autónomos”, ha indicado García Vigón.

“Viven una situación muy complicada, terrible. Su intención es quedarse en España el mayor tiempo posible e iniciar trámites para traer a sus familias”, ha apuntado el presidente de la asociación empresarial de Silvota.

“Nuestra prioridad es salvar de alguna manera a nuestras mujeres e hijos. Nos gustaría saber si el Gobierno español tiene algún programa para reasentar a los ucranianos aquí y proporcionarnos algún tipo de ayuda", implora uno de ellos en nombre de sus compañeros. Lo último que saben de la zona donde residen es que el tráfico aéreo ha sido cortado y hay constantes tiroteos.

“Tenemos gente en la cafetería del hotel haciendo donaciones para ayudar en lo que necesiten. Es fantástica la respuesta”, ha resaltado García Vigón. La comunicación con los camioneros es posible gracias a un trabajador del polígono que habla con ellos en ruso, porque ninguno sabe español, francés ni inglés.

El polígono de Silvota cuenta congas de 300 empresas, en las que trabajan cerca de 4.000 personas. Allí quedaron atrapados los seis transportistas ucranianos al invadir Rusia su país. El caluroso recibimiento que Asturias les ha dado les anima a buscar un hueco entre la sociedad española: “Hemos sido muy bien acogidos. Nos gustaría quedarnos aquí”.