En toda Asturias hay ganas de recuperar los festejos y Llanera no es una excepción. Son los más tradicionales, en los que coinciden vecinos y son días para la hermandad y la convivencia, los que se echan mucho en falta. Este tipo de celebraciones se concentran casi todas en el verano, muchas en el mes de agosto, si bien también las hay en primavera y ya toca empezar a organizarlas. Algunas asociaciones de festejos todavía no tienen claro si las podrán llevar a cabo y prefieren ser prudentes, pero la mayoría apuesta por el regreso. La celebración de los Exconxuraos, el primer fin de semana de julio, la principal fiesta del concejo, supone también un espaldarazo importante para el resto. Un ejemplo de que se puede y, además, una ayuda importante para muchas asociaciones que están presentes y consiguen fondos para las suyas.

Pero los Exconxuraos no serán los que inicien las celebraciones en el concejo. El de mayo es el mes de San Isidro, cuando el Ayuntamiento de Llanera organiza la feria del ganado, que está acompañada por un mercado de tradicional y una comida de hermandad para los pensionistas y jubilados del concejo. Eva María Pérez, concejala de Cultura, Festejos y Turismo, explica que San Isidro es "muy importante" para el municipio y que, después de haber hecho un San Isidro diferente el año pasado, en el próximo esperan recuperar la normalidad en la mayor medida posible: "La comida de hermandad congregaba a 900 o 1.000 personas", explica. En mayo también se celebra el Día de la Familia, en el que que se hacen actividades de convivencia en los exteriores de la Casa de Cultura de Lugo de Llanera. También esta cita, que depende de la concejalía de Infancia, regresará este año. Eva María Pérez lo tiene claro: "Vamos a por todas".

La temporada de fiesta comienza en mayo con la celebración de San Isidro

A continuación, el fin de semana siguiente al último en el que se celebren las Comuniones tendrá lugar la fiesta de los Sacramentales en Lugo de Llanera. María Menéndez Barros, de la asociación de festejos de Lugo, no asegura nada y dice que están "esperando" un poco a ver si se van a poder celebrar. Aun así, ya están preparando las actividades que deberían realizarse junto al parking de la Renfe. Allí está previsto colocar las atracciones para los niños, organizar los conciertos de las orquestas por la noche y llevar a cabo espectáculos de baile de grupos del pueblo.

También antes de los Exconxuraos tendrá lugar la celebración de San Juan, en Ables, los días 23, 24, 35 y 26 de junio. "Este año pretendemos celebrar las fiestas", dice con claridad Sonia Díaz Miranda, presidenta de la Asociación de Vecinos de esta parroquia llanerense, que añade que, "de hecho, ya la estamos preparando". Aunque el día de San Juan es el jueves, donde comenzarán las primeras actividades, la fiesta comienza realmente al día siguiente, el viernes, cuando habrá una verbena. El sábado se repartirá el bollu y se homenajeará al paisano del año, para, de nuevo acabar con verbena. El domingo se celebrará una misa y, a continuación, tendrá lugar una sesión vermú. "La nuestra es una fiesta pequeñina, pero la gente tiene ganas de volver a reunirse y si no pasa nada la celebraremos", concluye Díaz Miranda. También por San Juan habrá algunas actividades en Posada y Lugo, como el concierto de San Juan.

El regreso de los Exconxuraos como se celebraban antes de la pandemia es un acicate para el resto de celebraciones en las parroquias de Llanera

Los Exconxuraos, el primer fin de semana de julio, que este año regresa en su versión anterior a la pandemia, es una cita que ya muchos tienen anotada en rojo en el calendario. La concejala Festejos pone un ejemplo de hasta qué punto es esperada esta fiesta: "La gente no para de llamar para apuntarse y reservar en la comida que se hace, que todavía no tiene abierta la inscripción, pero es que la gente tiene muchas ganas". A pesar de todo lo malo de la pandemia, la celebración que se hizo la edición pasada ha dejado cosas que se han decidido conservar: "El año pasado se hizo algo pequeño en los núcleos urbanos en los días previos a Exconxuraos y eso funcionó muy bien y no lo queremos perder", explica Eva María Pérez.

Unas semanas después, los días 15, 16 y 17 de julio, la asociación de festejos de San Cucao tiene pensado celebrar las fiestas del Carmen. "Ya tenemos algo preparado después de dos años sin celebrarlas", señala Paula Álvarez, del colectivo. La idea, explica, es que el viernes 15 de julio empiecen la actividad con un disckjockey y "un grupo pequeño". El sábado se entregará el bollu y habrá una orquesta. El domingo, día grande, habrá misa, comida en la carpa, sesión vermú y juegos infantiles. "Después de dos años la gente tiene muchas ganas", dice una de las organizadoras. En el mes de julio, la concejalía de Festejos también pretende volver a sacar adelante una cita que tuvo lugar el año pasado con bastante éxito, "Llanegra", una suerte de Semana Negra de Gijón pero algo más pequeña y en Llanera. Se harán presentaciones de libros y este año se pretenden incorporar una exposición fotográfica y alguna actuación musical.

San Juan, en Ables, y las fiestas de San Cucao y Pruvia amplían el calendario festivo de Llanera a finales de junio y durante julio

Sin apenas descanso llegan a continuación las fiestas de Santiago Apóstol, en Pruvia, donde también hay intención de retomar unas celebraciones que llevan dos años paradas a causa del covid. "Salvo que la cosa se tuerza, no debería haber problemas", señala Manuel Valcárcel, de la Asociación de Vecinos de la parroquia llanerense. "La gente nos pregunta, tiene ganas de festejar", añade. Además, estas fiestas tuvieron en su última edición, en 2019, un hito importante como fue el regreso al prau Víctor de Ca' Xuan. "Llevábamos más de 30 años sin hacer la fiesta en un prau y después de hacerlo vino la pandemia", añade Valcárcel.

Ya en agosto tendrán lugar las fiestas de Ferroñes, en honor a San Lorenzo, que se celebrarán los días 12, 13 y 14, y cuya organización está muy avanzada. "Tenemos el cartel prácticamente cerrado", explica Rocío Pérez Martínez, de la organización. El viernes comenzarán con una verbena en la que actuará Nacho Otero y un discjockey de DiscoAstur. El sábado la fiesta se centrará más en la gente del pueblo y se celebrará, "si las medidas sanitarias lo permiten", un concurso de tortillas- Se hará una sesión vermú, alguna otra actividad por la tarde y se seguirá, ya por la noche, con el Dúo Sensación, cuyos componentes son de Posada de Llanera. El final de fiesta correrá a cargo de nuevo de un pinchadiscos. Ese día habrá concurso de baile, rifas, manualidades... El domingo tendrá lugar la celebración de una misa y una procesión. También se están plateando la posibilidad de hacer una comida el domingo: "Igual nos aventuramos y hacemos una comida hablando con algún restaurante", señala. Por la tarde contarán con la actuación del Mago Pelayo.

En agosto se celebrarán las fiestas de Ferroñes, Lugo de Llanera, la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos y el certamen ganadero

También en agosto, en unas fechas cercanas, tiene su segunda celebración Lugo de Llanera, que celebra Santa María de Lugo de Llanera, que se extiende de jueves a martes. El jueves se comienza con un torneo de tute y parchís, el viernes y sábado le toca a las orquestas y pinchadiscos, siempre con atracciones para los niños durante el día. El domingo se celebrará una misa y todos los días habrá orquesta. El martes se entregará el bollu. Todas estas actividades regresarán al prau, ya que el año pasado se hizo algo testimonial en la plaza de San Isidro. María Menéndez Barros insiste en que la gente está ya con muchas ganas de volver y no hace más que preguntar si "¿va a volver la fiesta?".

El mes de agosto es también el mes del certamen de ganado, con el concurso y la subasta de ganado, así como la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA), con productores ecológicos de todas partes de España e incluso del extranjero. Un certamen que trae consigo también mucha actividad festiva.

Más prudentes y con más tiempo por delante se muestran desde la organización de las fiestas de La Vega y de la urbanización de Soto de Llanera. Sus fiestas tienen lugar en septiembre y aún no han empezado a prepararlas. Son prudentes, esperan a que lleguen fechas más cercanas y se sepa cómo está la situación sanitaria. Aun así, esperan que, esta vez sí, "puedan volver las fiestas". Los llanerenses las esperan con los brazos abiertos.