Gonzalo Bengoa (Cayés, 1973) es el portavoz municipal de Izquierda Unida en Llanera, un concejo que, afirma, necesita más cintura política para llegar a consensos. Maestro especialista en Pedagogía Terapéutica, fue concejal de Bienestar Social, Bienestar y Cooperación en el último año del anterior mandato.

-¿Qué propuestas formulan desde el equipo municipal de IU para dinamizar el futuro de Llanera?

­­-Izquierda Unida está ahora en la oposición, pero siempre con la misma intención de trabajar, proponer e insistir en todo lo que beneficie a Llanera. Saneamiento e infraestructuras, servicios sociales y vivienda son objetivos claros.

-Votaron en contra de los presupuestos para este año.

-Es cierto, pero por las decisiones unilaterales del alcalde y sus formas. Les hicimos propuestas para los presupuestos y llegamos a acuerdos con el alcalde y con Podemos. Nos reunimos a propuesta de IU y el resultado fue positivo. Tenían nuestro apoyo, y sin embargo, se nos ocultó la intención de romper el convenio con el equipo de intervención con familias vulnerables y nos enteramos al final de una reunión previa al Pleno, en la que el regidor, Gerardo Sanz, contó a todos los grupos las líneas generales de los Presupuestos. Y no es que se nos ocultara esa información a nosotros, es que ni al Principado, ni al resto de Ayuntamientos, ni a las trabajadoras. Era un asunto con tantas aristas y posibles soluciones desde el diálogo que no se puede zanjar con estas formas. Es una falta de respeto y confianza hacia todos los representantes políticos de los vecinos de Llanera.

-¿Qué propuso IU para este presupuesto?

-Aceptaron una propuesta que rechazaron el año anterior: tener una línea de ayudas al alquiler de vivienda. E insistimos en continuar trabajando en saneamiento, en caminos, en proyectos de cooperación al desarrollo o para que el Ayuntamiento aporte lo necesario e impulse la escuela de 0 a 3 años que necesita Lugo de Llanera.

-Han criticado la poca sintonía entre el gobierno local y el Principado…

-No puedes ser alcalde y decir que tu capacidad de influencia termina en los límites del concejo. El enfrentamiento con el Gobierno regional es permanente y Sanz no tiene reparo en asegurar que no espera nada del Principado. La cintura política se demuestra tejiendo redes con el resto administraciones, porque Llanera no puede vivir aislada y el alcalde es incapaz llegar a acuerdos hasta con la gente de su propio partido.

-¿Qué cuestiones de la acción de gobierno son mejorables?

-Asistimos a decisiones que podría tomar el PP. Por ejemplo y lamentablemente, la postura del PSOE con respecto a remunicipalizar los servicios privatizados es la misma que la de las derechas. Y hay una evidencia: sólo con IU en el gobierno local se plantean las remunicipalizaciones. Hemos sido los únicos que han peleado por devolver la gestión de parques y jardines al Ayuntamiento. Se trabajó durante el pasado mandato y se perdió por un voto. Ahora sumábamos, con PSOE, IU y Podemos, y los socialistas decidieron seguir privatizando. Para IU un servicio público municipal no puede estar en manos de un negocio privado que siempre pondrá por delante sus beneficios económicos. No es suficiente disponer de espacio en los medios para contar tus proyectos e intenciones. Muchas obras se ejecutan ahora, pero son proyectos del mandato anterior. Luego, se aprueban iniciativas y nadie sabe cómo evolucionan.

-¿Qué quiere decir?

-Por poner un ejemplo: en septiembre el Pleno aprobó una moción de IU para crear una agenda inclusiva en el concejo después de que un menor quedara excluido de un campamento de verano por sus necesidades educativas especiales. Sigo esperando a que convoquen una comisión para trabajar y avanzar en esta propuesta.

-¿Cómo es la relación con el gobierno local?

-Me sorprende que el alcalde diga que hay buena relación y sin ninguna dificultad con los grupos de la oposición. No lo percibo así hacia IU. Si confrontas con él responde con hostilidad y a la defensiva y no sólo es apreciación mía. Hace tiempo propusimos un acercamiento político y ha habido avances, pero también retrocesos. No es novedad si digo que nunca les gustó que IU les hiciera una crítica y les incomodó que yo entrara en la última etapa del primer gobierno de coalición en Llanera. No porque fuera yo, o al menos lo entiendo así, sino porque sabían cuál era la posición del Consejo Político de IU, por encima de relaciones personales. No hace mucho me confirmó en un Pleno que nunca le gustó mi trabajo político en el Ayuntamiento. Y más que preocuparme, me reafirma en nuestra posición que, insisto, no es mía: es la de nuestro Consejo Político. Si me fuera mañana, entraría alguien con el mismo planteamiento.

-¿Cuáles son los principales atractivos de Llanera en plena expansión industrial?

-Nuestra ubicación en el centro de Asturias con sus comunicaciones es privilegiada. Pero Llanera no sólo es suelo industrial y Parque Tecnológico. Tenemos núcleos de población urbanos y rurales que deben recibir los mejores servicios y darles soluciones a sus problemas. Atender las necesidades de la gente debe ser el principal objetivo y para eso hay que escuchar, recibir a todo el mundo, tomar nota y responder.

-¿Qué retos debe afrontar el concejo para seguir siendo puntero como tractor de iniciativas empresariales?

-El reto debería ser disponer del suelo industrial del que ahora se liberan casi 400.000 metros cuadrados de los dos millones pendientes. Después, tener capacidad para atraer iniciativas empresariales.

-¿Está Llanera en una buena posición para seguir atrayendo población joven?

-Es un concejo privilegiado para vivir, con potencial para asentarse con calidad de vida. Y no sólo en los núcleos urbanos sino también o sobre todo en la zona rural. Eso sí, más allá de titulares y de anuncios para facilitar el acceso a vivir en el campo hay que ofrecer todos los servicios para que esto sea una realidad. Hay que modificar el planteamiento urbanístico para permitir que se construya en el concejo. Veremos el plan de trabajo y la propuesta que tiene el gobierno de Llanera con sus plazos.

-¿Tienen la sensación de que es Llanera un concejo aún poco conocido o valorado en pleno corazón de Asturias?

-En realidad no lo creo. Pero lo que me gustaría es que fuera referente en muchos aspectos y en eso deberían ir los esfuerzos.