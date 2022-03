Los camioneros, desesperados con la subida del combustible: “Es intolerable, una ruina”

“Un escándalo, una ruina”. Los conductores, especialmente los transportistas con vehículos pesados, agotan todos los calificativos negativos ante el alza de los precios del combustible. En Asturias se paga ahora de media 1,766 euros por el litro de gasolina. “Estamos viendo subidas de siete céntimos en un día, es intolerable”, aseguraba ayer el transportista Juan Alberto Rodríguez en la gasolinera del polígono de Silvota, en el corazón industrial de Llanera. Unas cifras de vértigo que también padecen los trabajadores que acuden a su puesto en coche. El sierense Luis Cueto asegura que “antes llenaba el depósito con 50 euros, ahora no da ni para la mitad, pero tengo que seguir viniendo a trabajar a diario”, lamenta.

Hay quien opta por “ir mucho más despacio para reducir el consumo, porque si no, no me alcanza”, apunta el camionero Enrique Melón tras pagar más de 300 euros por repostar.

En el polígono de Asipo, idéntico panorama. “Menos mal que ahora estamos en una obra cerca, cuando salgamos por toda España no sé cómo lo vamos a asumir”, apunta Ignacio Álvarez, de una compañía de construcción. Y Fernando Villa, presidente de los vendedores de carburante de Asturias, advierte: “ya hay quien trabaja con pérdidas, van a desaparecer muchos empleos”.