Manrique Pérez es el concejal portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Llanera tras suceder a Alfonso Cícero. Licenciado en Derecho, desarrolla su actividad profesional como patrón de embarcaciones de recreo. En el ámbito municipal está convencido de que se está dejando pasar la ocasión de que el concejo se afiance como motor industrial.

-¿Qué destacaría de Llanera desde el punto de vista de sus potencialidades para el desarrollo empresarial?

-Los atractivos de Llanera son innumerables. Empezando por su situación, en pleno corazón de Asturias, muy próxima a los grandes núcleos urbanos y con bastante buen acceso a las comunicaciones, lo que la convierte en un lugar estratégico, especialmente desde el punto de vista industrial. No podemos olvidarnos de que queda pendiente enlazar la AS-II con la A-66, algo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo y cuyo proyecto, por fin, está en proceso de redacción. Sin embargo, y a pesar de las posibilidades que ofrece Llanera, no tenemos suelo industrial porque los sucesivos gobiernos autonómicos han querido que fuera así y han mantenido secuestrados miles de metros cuadrados durante más de dos décadas. Difícilmente puede crecer Llanera industrialmente si no tiene por dónde hacerlo. Llanera ha perdido muchos trenes por culpa de que el Gobierno del Principado se ha negado sistemáticamente a liberar suelo, con el impacto que a nivel económico e incluso poblacional tiene eso. Y esto tiene que acabar si queremos que en este concejo se produzca, como dice, una auténtica expansión industrial.

-¿Qué retos debe afrontar el concejo para seguir siendo puntero?

-Llanera pierde cada día la ocasión de que una nueva empresa se instale en el concejo. Tenemos que ser capaces de ofrecer a las empresas todo aquello que precisen para que decidan instalarse aquí, en lugar de decantarse, como vemos que está ocurriendo, por otras zonas industriales en concejos o provincias cercanas. Lo primordial es disponer de suelo industrial y el gobierno de Barbón mantiene retenidos todavía, nada menos que 1.400.000 metros cuadrados, lo cual está restando muchas opciones a Llanera, teniendo en cuenta además que nuestro concejo vecino, Siero, está empujando con fuerza para atraer nuevas empresas. Pero este no es el único reto al que se enfrenta Llanera si quiere liderar iniciativas empresariales. Tenemos una oportunidad con los fondos europeos para encontrar financiación a la hora de poner en marcha iniciativas y proyectos. Y en eso los empresarios tienen, también, mucho que decir. En breve, tendremos operando a Amazon y su llegada atraerá a nuevas empresas, no solo a Siero, también a Llanera. Pero si estamos dispuestos a subirnos a este tren, tenemos que hacerlo ya, poniendo en marcha políticas industriales ambiciosas y decididas. Si Llanera no se mueve otros lo harán.

-¿Qué propuestas formulan desde el equipo municipal de Ciudadanos para dinamizar el futuro de Llanera?

-Me parece básica la puesta en marcha de un plan de captación empresarial con objetivos claros. Las empresas además de generar empleo, fijan población, lo que contribuye a financiar los servicios públicos, lo cual redunda en beneficio de todos. También debemos mejorar el acceso a las nuevas tecnologías, al comercio electrónico a cientos de pequeños empresarios de diferentes sectores: comercio, artesanía, producción ecológica... Hay que ayudarlos a mejorar su expansión comercial. Pero evidentemente, para ello debemos disponer de internet de alta velocidad. Puede parecer increíble pero, a pocos metros de grandes superficies, comprobamos cómo muchos hogares no disponen de banda ancha. Se necesita invertir más en infraestructuras sanitarias y también en educativas. A nivel autonómico, pero también municipal. El Ayuntamiento tiene que cumplir con la parte que le corresponde en esta materia. Por no hablar de las carreteras, de las variantes, como la de AS-III, vital, y de la que no hay noticias. Estamos de acuerdo en que Llanera tiene una situación privilegiada, pero sin embargo no tiene el transporte público que debería. Pero no solo los jóvenes necesitan un buen transporte público, para lo mayores es básico. Tenemos que sacar del aislamiento a nuestros mayores. Es nuestra obligación ocuparnos y preocuparnos de ellos, después de que la pandemia los dejara a un lado.

-¿Y en lo que respecta a la promoción turística?

-El comercio y la hostelería necesitan más apoyo, también han quedado muy tocados después de esta pandemia, y hay que seguir apoyándolos. Faltan iniciativas y promoción de nuestros comerciantes y hosteleros. Se les abandona a su suerte. No hay una política clara ni estructurada en materia turística. Ni desde el ámbito autonómico se potencia el turismo en Llanera, ni tampoco desde el municipal, y este concejo tiene potencial y mucho. Desde el turismo cultural o histórico, al contar con palacios que han tenido mucha importancia en la historia de Asturias. Al turismo deportivo, teniendo como tenemos zonas deportivas o de ocio como el campo de golf, el aeródromo de La Morgal, en cuyo entorno venimos reclamando actuaciones, o el circuito Fernando Alonso. La zona rural, además de ser un lugar en el que se deberían potenciar los usos tradicionales, agrícolas, ganaderos, y una industria agroalimentaria a la altura, debería ser también un atractivo turístico más para los amantes del senderismo o de la bicicleta.

-¿Qué cuestiones de la acción de gobierno son mejorables?

-Muchas. Sin embargo, me conformaría con que se ejecutara lo anunciado y comprometido. Y sobre todo que no se perdieran oportunidades, como ha ocurrido con subvenciones por no estar atentos a los plazos o no presentar propuestas. Recientemente Siero ha logrado la aprobación de la senda entre La Fresneda y Lugones con un coste de 2,8 millones de los que 2,5 serán financiados por Europa. Una demanda histórica de movilidad de los vecinos de la urbanización. Sin embargo, en Llanera llevamos décadas con demandas necesarias que nadie atiende.

-¿Está Llanera en una buena posición para seguir atrayendo población joven?

-Llanera es desde hace tiempo un concejo con una población juvenil superior a la media regional y también con una natalidad por encima de otros concejos. Además, la pandemia ha hecho que muchas personas hayan decidido trasladar su residencia a este concejo donde hay una menor densidad de población y más zonas verdes, buscando una mejor calidad de vida que en zonas urbanas. Solo hay que darse una vuelta para ver la cantidad de nuevas construcciones que se han realizado en los dos últimos años. Eso no quiere decir que no necesitemos mejorar los servicios y acabar con todas las carencias que tenemos y que con anterioridad enumeraba. Si además conseguimos que más empresas se instalen en nuestro concejo el éxito estará asegurado ya que con ellas llega el empleo y con el empleo nuevos ciudadanos que se decidirán a trabajar y a vivir en Llanera.

-¿Tienen la sensación de que es Llanera un concejo aún poco conocido en pleno corazón de Asturias?

-Sin duda es un gran desconocido. Y resulta incomprensible, aunque quizás no tanto si pensamos en lo poco que desde las administraciones se ha hecho para potenciar y visibilizar este concejo. Estamos a un paso de las mayores poblaciones de Asturias y no se nos conoce. Miles de personas circulan diariamente por la A-66 o la AS-II a su paso por Llanera. Tenemos que conseguir que no solo pasen por aquí, tienen que venir, conocernos, quedarse. No solo coincidiendo con grandes eventos que atraen a muchísima gente, como la Feria de ganado o los Exconxuraos. Pero para conseguirlo tenemos que ser capaces de darle a Llanera el impulso que necesita.