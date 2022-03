Casi seis años han pasado desde que Candelas Suárez, por entonces de 24 años, se hiciese famosa tras su paso por la casa de "Gran Hermano". La asturiana, natural de Llanera, era graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF). Afirmaba tener un físico imponente aunque resaltaba que era mucho más que una cara bonita. Tras su paso por el popular programa de Telecinco tuvo un efímero paso por el mundo del artisteo y los bolos de discoteca tras el que ha vuelto a tener una vida anónima. Esto es todo lo que se sabe de su vida:

"Soy una montaña rusa de emociones, y me encantaría vivirlas dentro de la casa de Gran Hermano". Con esas palabras se había definido Candelas Suárez en el vídeo de presentación del programa. Por entonces de 24 años y graduada en INEF, entraba a por todas a la casa del popular programa de Telecinco.

Presumía de un portentoso físico cincelado a base de horas y horas de deporte por una mujer que, tal y como ella misma se definía, era "activa y nerviosa". "Despierto envidias por mi físico, no quiero decir que sea una divina pero soy guapa, me defiendo y la gente me tacha mucho por eso", reconocía.

Su participación en el "reality" despertó gran expectación en toda la región. Aunque los que más lo vivieron fueron los vecinos de Llanera. Especialmente en Lugo, donde su familia regentaba entonces un establecimiento hostelero. De hecho, los parroquianos se volcaron para tratar de hacerla ganadora.

Los esfuerzos resultaron en vano. En aquella decimosexta edición de "Gran Hermano", la penúltima, Candelas fue eliminada en la cuarta gala tras dos nominaciones.

Tras su paso por el programa, Candelas Suárez pasó unos meses haciendo bolos en discotecas. Si bien, desde hace años ha vuelto a tomar un perfil bajo y llevar una vida anónima. Con una sencilla búsqueda en internet se puede ver que la llanerense tiene un trabajo como entrenadora personal.