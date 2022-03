Ayuntamiento de Llanera y hostelería local se dan de nuevo la mano para poner en marcha la Ruta de la Tapa, que se celebrará desde el viernes 25 de marzo al domingo 3 de abril. Participan 22 establecimientos hosteleros y se recupera el formato presencial tras las restricciones a las que obligó la pandemia en ediciones anteriores. Los actos se presentaron este viernes con la presencia del alcalde, Gerardo Sanz, y responsables de los establecimientos que se suman a esta propuesta que persigue contribuir a reactivar la economía del sector.

La tapa se ofrecerá al público al precio único de 4 euros, bebida no incluida. Los establecimientos participantes se comprometen a mantener en su carta las tapas presentadas al concurso, así como el precio de las mismas desde el comienzo del concurso hasta su finalización.

Este año, los establecimientos participantes podrán optar a la consecución de un premio otorgado por votación popular. El público que acuda a probar las diferentes tapas, tendrá a su disposición un gastromapa con todos los locales y tapas a concurso, así como una urna para depositar su voto siempre y cuando lo hayan sellado en al menos tres establecimientos diferentes. La tapa ganadora será aquella que obtenga un mayor número de votos. Las personas que depositen su voto válido en las diferentes urnas, entrarán en el sorteo de tres cenas para dos personas en alguno de los establecimientos participantes, por un importe máximo de 50 euros por pareja.

El alcalde se mostró "encantado de poder recuperar esta cita gastronómica, que afrontamos con optimismo después de dos años de pandemia". "Quiero agradecer a los hosteleros el esfuerzo que hacen por participar en la Ruta y no me cabe duda de que va a tener una gran acogida, tanto de vecinos del concejo, como de gente de otros municipios. Vienen meses muy buenos en los que Llanera tendrá mucha actividad. Trataremos de seguir acercando los eventos municipales a las zonas donde hay más hostelería, a los núcleos urbanos. Y mantendremos el esfuerzo por sacar a la calle, siempre que se pueda, todas las actividades que se venían haciendo en interior. Entendemos que es el mejor modo de apoyar a la hostelería y al comercio local", añadió el Alcalde. "Llanera vivirá un mes de mayo muy intenso, donde la actividad no parará. Los dos primeros fines de semana con San Isidro, y posteriormente, el último, en el que Oviedo parece que tiene la intención de celebrar actividades en el Asturcón, algo que sin duda también atraerá gente a Llanera", concluyó.